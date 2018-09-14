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День открытых дверей в Банке России

День открытых дверей в Банке России

22 сентября в Банке России пройдет День открытых дверей по адресу ул. Советская, д. 88. Жители города смогут попасть в тульское здание Банка России, которое обычно является закрытым для свободного посещения.

Посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям.

  • выставка инкассаторских автомобилей, где гости смогут забраться внутрь и сфотографироваться.
  • экскурсии по музейному фонду можно будет узнать историю банковского дела в Тульской губернии, увидеть ценную коллекцию банкнот и монет России разных периодов — от дореволюционного до наших дней, а также зарубежных стран.
  • финансовые викторины
  • мастер-класс по выявлению фальшивых денег
  • лекции о современных финансовых инструментах
  • для самых маленьких будет организована специальная зона с просмотром мультфильмов, рисованием, играми.

Желающие смогут сделать сувенир на память своими руками.

Банк России проводит день открытых дверей во всех регионах страны уже третий раз. Отделение Тула не исключение. В этом году акция посвящена волонтёрскому движению финансового просвещения.

Для прохода в здание Тульского отделения Банка России нужно будет обязательно иметь при себе паспорт гражданина Р. Ф. Дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого.

Вход свободный по предварительной регистрации по телефону (4872) 32−52−32.

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