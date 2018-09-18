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Первентво Мира по рукопашному бою

Первентво Мира по рукопашному бою

21−22 сентября в Туле в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Первенство Мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.

Начало боёв в 10.00.

В 14.00 состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
21 сентября 2018, пятница
10:00
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22 сентября 2018, суббота
10:00
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