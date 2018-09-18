Первентво Мира по рукопашному бою

21−22 сентября в Туле в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Первенство Мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.

Начало боёв в 10.00.