Первентво Мира по рукопашному бою
21−22 сентября в Туле в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Первенство Мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.
В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.
Начало боёв в 10.00.
В 14.00 состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
21 сентября 2018, пятница
10:00
22 сентября 2018, суббота
10:00