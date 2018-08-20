Выставка собак
22 сентября в кинологическом центре «Аверс» пройдет региональная выставка собак всех пород.
На выставке будут представлены собаки пород: акита, йоркширский терьер, французский бульдог, бишон фризе, немецкий боксёр.
Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94
Также в этот день состоится Региональная выставка собак всех пород (КЧФ РФСС), организованная кинологическим центром «Триумф»
Эксперт выставки - Патрина М.
Телефоны для справок: 8-920-272-46-65 (Viber, WhatsApp), 8- 910-945-78-99
Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1
Вход свободный.
Где и когда?
22 сентября 2018, суббота
10:00