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Выставка собак

Выставка собак

22 сентября в кинологическом центре «Аверс» пройдет региональная выставка собак всех пород.

На выставке будут представлены собаки пород: акита, йоркширский терьер, французский бульдог, бишон фризе, немецкий боксёр.

Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94

Также в этот день состоится  Региональная выставка собак всех пород (КЧФ РФСС), организованная кинологическим центром «Триумф»
Эксперт выставки - Патрина М.

Телефоны для справок: 8-920-272-46-65 (Viber, WhatsApp), 8- 910-945-78-99

Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1


Вход свободный.

 

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Чулково
22 сентября 2018, суббота
10:00
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