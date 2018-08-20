22 сентября в кинологическом центре «Аверс» пройдет региональная выставка собак всех пород.

На выставке будут представлены собаки пород: акита, йоркширский терьер, французский бульдог, бишон фризе, немецкий боксёр.

Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94

Также в этот день состоится Региональная выставка собак всех пород (КЧФ РФСС), организованная кинологическим центром «Триумф»

Эксперт выставки - Патрина М.

Телефоны для справок: 8-920-272-46-65 (Viber, WhatsApp), 8- 910-945-78-99

Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1



Вход свободный.