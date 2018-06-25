«Среднерусская возвышенность»: Феликс Царикати

Феликс Царикати — заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии. В 1983 году окончил вокальное отделение училища искусств в Орджоникидзе (сегодня — Владикавказ), а в 1991 — факультет актеров музтеатра ГИТИСа. Свой первый успех Феликс пережил в 89-м году в Юрмале.

Выступление Феликса Царикати доставило огромное удовольствие гостям фестиваля «Среднерусская возвышенность — 2017».