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«Среднерусская возвышенность»: Феликс Царикати

«Среднерусская возвышенность»: Феликс Царикати

Феликс Царикати — заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии. В 1983 году окончил вокальное отделение училища искусств в Орджоникидзе (сегодня — Владикавказ), а в 1991 — факультет актеров музтеатра ГИТИСа. Свой первый успех Феликс пережил в 89-м году в Юрмале.

Выступление Феликса Царикати доставило огромное удовольствие гостям фестиваля «Среднерусская возвышенность — 2017».

 

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
23 сентября 2018, воскресенье
15:00
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