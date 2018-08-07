22 сентября на сцене Д. К. Туламашзавода состоится концерт рэп-исполнителя Лигалайза. Выступление пройдет в рамках тура по России в поддержку нового альбома «Молодой король». Релиз новой пластинки состоялся весной этого года, теперь у поклонников появится возможность услышать новые треки и любимые хиты в живом исполнении.

Культовый московский рэп-исполнитель Лигалайз начал свою музыкальную карьеру в еще в 90-х. Начав англоязычного андеграундного проекта и главной рэп-формации того времени, D.O.B. он постепенно завоевал признание публики. Его клипы ротировались телеканалами постоянно занимали верхние строки хит-парадов. Артист записал один из альбомов в Нью-Йорке, сотрудничал с иностранными хип-хоп ди-джеями и даже участвовал в продвижении юного Децла.

Так русский хип-хоп не звучал никогда. Здесь рок и джаз, лирика и провокация. Романтические признания в любви и социальный протест, мейнстрим и андеграунд. Вобрав в себя все лучшее из всех музыкальных направлений прошлого века, в новом веке родился новый стиль, звучащий с настоящим американским качеством, но удивительно по-русски, даже со ссылками на Высоцкого и Виктора Цоя.