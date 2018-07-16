Л. Геворкян и А. Селезнёв при участии И. Львовой (виолончель)

В сентябре прошлого года легенда российской альтернативной сцены - группа Tracktor Bowling - прекратила своё существование, поэтому Лу и Мульт решили снова встретиться на одной сцене, чтобы порадовать поклонников и ценителей живой музыки акустическими экспериментами: необычным исполнением своих композиций и атмосферными кавер-версиями мировых рок-хитов.



Совместно с Лусинэ и Андреем в концерте примет участие яркая и неординарная Ирина «Risha» Львова, которая уже не первый год сотрудничает со многими рок-музыкантами. Её драйвовая манера игры на виолончели и аутентичные аранжировки придают хорошо знакомым мелодиям новую огранку и неожиданные оттенки.

Камерная, душевная атмосфера, неформальное общение, любимые композиции в неповторимом звучании - такой уникальный вечер нельзя пропустить!