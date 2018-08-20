Среднерусская возвышенность: Наталия Гулькина

На фестивальной площадке «Золотого города» выступит экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.

Напоминаем, что билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Чтобы воспользоваться трансфером до места проведения фестиваля и обратно, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.