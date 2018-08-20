Среднерусская возвышенность: Наталия Гулькина
На фестивальной площадке «Золотого города» выступит экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.
Напоминаем, что билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.
Чтобы воспользоваться трансфером до места проведения фестиваля и обратно, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.
Где и когда?
село Петропавловское, улица Степная, 19
22 сентября 2018, суббота
20:00