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Среднерусская возвышенность: Наталия Гулькина

Среднерусская возвышенность: Наталия Гулькина

На фестивальной площадке «Золотого города» выступит экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.

Напоминаем, что билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Чтобы воспользоваться трансфером до места проведения фестиваля и обратно, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.

 

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
22 сентября 2018, суббота
20:00
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