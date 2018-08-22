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Кубок губернатора Тульской области по конкуру

Кубок губернатора Тульской области по конкуру

22 сентября на территории парка-отеля «Грумант» состоится Кубок губернатора Тульской области по конкуру. Турнир посвящен 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Дополнительная информация по тел.: 8 (4872) 50-50-50, 8 (910) 558-35-80

Гостей ждет не только зрелищные конные соревнования, но и насыщенная развлекательная программа.

Соревнования по конкуру считаются одними из самых захватывающих конных состязаний. Турнир проводится на специально оборудованном конкурном поле, на котором лошади вместе со всадниками преодолевают препятствия. В турнире примут участи спортсмены из разных городов России, Украины, Белоруссии и Молдовы.

Программа мероприятия также включает в себя:

- Модный показ ALEXANDER TEREKHOV FW 2018-2019, Россия
- Модный показ GIULIANA TESO FW 2018-2019, меха, Италия
- Выставки, экскурсии, фотозоны, мастер-классы от музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна» и Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»
- Кулинарное шоу от Маурицио Россини
- Дегустации, подарки и сюрпризы
- Конкурс шляпок

Рекомендуемый дресс-код: шляпа

Где и когда?
Грумант, парк-отель
деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км
22 сентября 2018, суббота
11:00
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