22 сентября на территории парка-отеля «Грумант» состоится Кубок губернатора Тульской области по конкуру. Турнир посвящен 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого .

Дополнительная информация по тел.: 8 (4872) 50-50-50 , 8 (910) 558-35-80

Гостей ждет не только зрелищные конные соревнования, но и насыщенная развлекательная программа.



Соревнования по конкуру считаются одними из самых захватывающих конных состязаний. Турнир проводится на специально оборудованном конкурном поле, на котором лошади вместе со всадниками преодолевают препятствия. В турнире примут участи спортсмены из разных городов России, Украины, Белоруссии и Молдовы.



Программа мероприятия также включает в себя:



- Модный показ ALEXANDER TEREKHOV FW 2018-2019, Россия

- Модный показ GIULIANA TESO FW 2018-2019, меха, Италия

- Выставки, экскурсии, фотозоны, мастер-классы от музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна» и Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»

- Кулинарное шоу от Маурицио Россини

- Дегустации, подарки и сюрпризы

- Конкурс шляпок



Рекомендуемый дресс-код: шляпа