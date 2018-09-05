Подарите себе чудо общения с дельфинами!

Семейный оздоровительный центр «Морская звезда» в сочинском поселке Лазаревское приглашает детей и их родителей провести время в компании очаровательных дельфинов, получить пользу для здоровья и поднять настроение!

Уютный, чистый и красивый семейный оздоровительный центр «Морская звезда» работает с 2005 года. За это время он завоевал любовь и доверие туристов не только из России, но и из-за рубежа. Теперь и юные туляки смогут на себе почувствовать удивительную силу и любовь уникальных представителей морской фауны.

Дельфины помимо своего интеллектуального развития обладают природным обаянием, дружелюбием и коммуникабельностью.

Учитывая этот факт, семейный центр «Морская звезда» открыл для людей оздоровительное, а также развлекательное плавание с дельфинами. Почувствовать уверенность в будущем, снять нервное напряжение, увеличить эффективность реабилитации людям разного возраста помогут дельфины.

Поплавать с дельфинами приезжают дети из разных уголков мира, часто бывают в гостях дети с ДЦП, ранним детским аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, расстройствами речи и слуха, нейросенсорной тугоухостью, неврозом, фобиями, депрессивными расстройствами, задержкой психоречевого развития, заиканием.

При общении с дельфинами на ребенка действует природный ультразвук, который оказывает воздействие на клеточном уровне. Дети могут плавать с дельфинами в теплой (24-26 градусов) морской воде круглый год. Сеансы проводятся в крытых бассейнах глубиной от 1,2 м до 1,4 м.

Животные не только помогут здоровью человека, но также подарят приятный отдых и нарисуют картину на память своему каждому новому другу.



Общение с дельфинами обожают дети, оно приносит пользу для здоровья и повышает настроение!

Плавание с дельфинами может проходить как индивидуально, так и в группах по 2-3 человека. Во время сеанса специалист опускается в воду с ребенком и полностью контролирует процесс. Индивидуальные занятия построены по принципу: 1 ребенок – 1 психолог – 1 дельфин.

С пециалисты «Морской звезды» разработали шесть индивидуальных программ занятий, в том числе для семей, которые воспитывают особенных деток. Семейный оздоровительный центр «Морская звезда» полностью оборудован для передвижения гостей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех гостей центра работает современный отель «Дельфин», расположенный на берегу Черного моря. Два корпуса отеля оснащены по системе «Евростандарт» всем необходимым для комфортного отдыха, гостям также предоставляется вкусное и разнообразное питание. А еще здесь есть развлечения на любой вкус: дельфинарий, океанариум, пингвинарий, боулинг и бильярд.

«Морская звезда» принимает групповые заявки как из России, так и из-за рубежа (Китай, Израиль, Монголия, Германия), работает с благотворительными фондами.

В семейном оздоровительном центре действуют сезонные скидки – минус 30%!