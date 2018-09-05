Доминика
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Олег Агейчев
Актеры:
Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, Александр Шаляпин, Яна Гурьянова, Елена Яковлева, Екатерина Васильева, Амет Магомедов, София Бармина, Лиза Измайлова
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
79 мин
Перспективному архитектору Косте подбрасывают необычного младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, — она взрослеет…
Сегодня
|18:15
|ДКЖкино
Завтра
|18:15
|ДКЖкино
22 сентября, суббота
|18:15
|ДКЖкино
23 сентября, воскресенье
|18:15
|ДКЖкино
24 сентября, понедельник
|18:15
|ДКЖкино
25 сентября, вторник
|18:15
|ДКЖкино
26 сентября, среда
|18:15
|ДКЖкино