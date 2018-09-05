Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Олег Агейчев

Актеры: Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, Александр Шаляпин, Яна Гурьянова, Елена Яковлева, Екатерина Васильева, Амет Магомедов, София Бармина, Лиза Измайлова

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 79 мин

Перспективному архитектору Косте подбрасывают необычного младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, — она взрослеет…