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Доминика

Доминика

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Олег Агейчев
  
Актеры:
Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, Александр Шаляпин, Яна Гурьянова, Елена Яковлева, Екатерина Васильева, Амет Магомедов, София Бармина, Лиза Измайлова
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
79 мин
  

Перспективному архитектору Косте подбрасывают необычного младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, — она взрослеет…

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