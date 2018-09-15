Бои без правил
Страна:
Франция, Великобритания, Камбоджа, США, Китай, 2017
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Жан-Стефан Совер
Актеры:
Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Паня Йиммумрхай, Витхая Пансрингарм, Николас Шейк, Билли Мур, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Сура Сирмалай, Чалоемпорн Саватсук
Жанр:
боевик, спортивный
Продолжительноcть:
116 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,49
Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Таиланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключенных. Чтобы выжить, Билли решает заняться муай-тай — тайским боксом, одним из самых жестких видов боевых искусств.
Сегодня
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, четверг
|21:30
|ДКЖкино
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 сентября, пятница
|21:30
|ДКЖкино
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 сентября, суббота
|21:30
|ДКЖкино
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, вторник
|21:30
|ДКЖкино
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, среда
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
20 сентября, четверг
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
21 сентября, пятница
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
22 сентября, суббота
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
23 сентября, воскресенье
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
24 сентября, понедельник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
25 сентября, вторник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
26 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15