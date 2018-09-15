Бои без правил

Страна: Франция, Великобритания, Камбоджа, США, Китай, 2017

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Жан-Стефан Совер

Актеры: Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Паня Йиммумрхай, Витхая Пансрингарм, Николас Шейк, Билли Мур, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Сура Сирмалай, Чалоемпорн Саватсук

Жанр: боевик, спортивный

Продолжительноcть: 116 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,49

Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Таиланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключенных. Чтобы выжить, Билли решает заняться муай-тай — тайским боксом, одним из самых жестких видов боевых искусств.