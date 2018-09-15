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Бои без правил

Бои без правил

Страна:
Франция, Великобритания, Камбоджа, США, Китай, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Жан-Стефан Совер
  
Актеры:
Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Паня Йиммумрхай, Витхая Пансрингарм, Николас Шейк, Билли Мур, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Сура Сирмалай, Чалоемпорн Саватсук
  
Жанр:
боевик, спортивный
  
Продолжительноcть:
116 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,49
          
 

Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Таиланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключенных. Чтобы выжить, Билли решает заняться муай-тай — тайским боксом, одним из самых жестких видов боевых искусств.

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Сегодня
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, четверг
21:30 ДКЖкино
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 сентября, пятница
21:30 ДКЖкино
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 сентября, суббота
21:30 ДКЖкино
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, воскресенье
21:30 ДКЖкино
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, понедельник
21:30 ДКЖкино
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, вторник
21:30 ДКЖкино
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, среда
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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