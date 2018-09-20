Выходные на Казанской набережной

21−23 сентября туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа на Казанской набережной.

21 сентября

15.00 -18.00 Беседка-амфитеатр Игротека

15.00, 17.00 Сбор у башни Водяных ворот Экскурсии по историческому центру

18.00 — 21.00 Сцена Вечер джаза. Проект ТеатрТула.ру

22 сентября

10.00 Спортплощадка Мастер-класс по скандинавской ходьбе

10.00 — 11.00 Спортплощадка Тренировка для девочек Boot Camp

11.00 — 14.00 Беседка около Кофекульта Школа английского языка для детей

12.00 — 17.00 Беседка около Кофекульта «Фаблаб»

12.00 — 15.00 Сцена, площадка перед сценой Мастер-классы по разным направлениям танцев;

- дегустация варенья;

- настольные молодежные игры;

- мастер-класс по зумбе;

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

14.00 — 16.00 Беседка около Кофекульта Школа английского и дискуссионный клуб

15.00 — 16.00 Беседка-амфитеатр Литературно-музыкальная программа «Осенние чтения»

15.00 — 18.00 Сцена, площадка перед сценой Выступление клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477» на Казанской набережной:

- костюмированное дефиле;

- фотосессия с жителями Тулы;

- показ элементов боевого искусства IX века;

- мастер-класс (тренинг для молодежи из числа зрителей)

16.00 — 18.00 Зона пряника Квест

18.00 — 21.00 Сцена Линди-хоп вечеринка

23 сентября

10.00 — 11.00 Спортплощадка Стретчинг, функциональный тренинг

12.00 — 17.00 Дальняя беседка на детской площадке «Фаблаб» мастер-класс. Стоимость: 150 руб.

14.00 — 16.00 Дальняя беседка на детской площадке Школа английского языка

15.00 — 17.00 Сцена, площадка перед сценой Клуб «Хрустальный замок»:

- дефиле нарядов XIX века и эпохи модерн; рассказ о том, как менялась мода;

- полонез с отбиванием;

- большой фигурный вальс;

- богемская полька;

- экосез — шотландский народный танец;

- гавот Павловой;

- мастер-класс по бальному танцу;

- фотосессия