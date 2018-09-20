Выходные на Казанской набережной
21−23 сентября туляков и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа на Казанской набережной.
15.00 -18.00 Беседка-амфитеатр Игротека
15.00, 17.00 Сбор у башни Водяных ворот Экскурсии по историческому центру
18.00 — 21.00 Сцена Вечер джаза. Проект ТеатрТула.ру
10.00 Спортплощадка Мастер-класс по скандинавской ходьбе
10.00 — 11.00 Спортплощадка Тренировка для девочек Boot Camp
11.00 — 14.00 Беседка около Кофекульта Школа английского языка для детей
12.00 — 17.00 Беседка около Кофекульта «Фаблаб»
12.00 — 15.00 Сцена, площадка перед сценой Мастер-классы по разным направлениям танцев;
- дегустация варенья;
- настольные молодежные игры;
- мастер-класс по зумбе;
- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
14.00 — 16.00 Беседка около Кофекульта Школа английского и дискуссионный клуб
15.00 — 16.00 Беседка-амфитеатр Литературно-музыкальная программа «Осенние чтения»
15.00 — 18.00 Сцена, площадка перед сценой Выступление клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477» на Казанской набережной:
- костюмированное дефиле;
- фотосессия с жителями Тулы;
- показ элементов боевого искусства IX века;
- мастер-класс (тренинг для молодежи из числа зрителей)
16.00 — 18.00 Зона пряника Квест
18.00 — 21.00 Сцена Линди-хоп вечеринка
10.00 — 11.00 Спортплощадка Стретчинг, функциональный тренинг
12.00 — 17.00 Дальняя беседка на детской площадке «Фаблаб» мастер-класс. Стоимость: 150 руб.
14.00 — 16.00 Дальняя беседка на детской площадке Школа английского языка
15.00 — 17.00 Сцена, площадка перед сценой Клуб «Хрустальный замок»:
- дефиле нарядов XIX века и эпохи модерн; рассказ о том, как менялась мода;
- полонез с отбиванием;
- большой фигурный вальс;
- богемская полька;
- экосез — шотландский народный танец;
- гавот Павловой;
- мастер-класс по бальному танцу;
- фотосессия