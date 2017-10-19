Выходные в Туле: 20-22 октября

Макс Корж, премьера в Театре юного зрителя, выставка работ Леонара Джарадды и многое другое — на этих выходных.

Предлагаем вашему вниманию программу мероприятий на грядущие выходные. Подписывайтесь на Афишу Тулы и будьте в курсе всех предстоящих событий.

рок

Сурганова и оркестр

Тульская областная филармония

Тула, проспект Ленина, 51

20 октября, пятница, 18.30

История группы «Сурганова и Оркестр» началась 5 лет назад, когда в декабре 2002 году одна из основательниц группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова покинула коллектив, наделав этим много шума в прессе и в рядах поклонников. И в этой концертной программе Светлана не изменит себе: это будет смешение и эклектика — диско и танцы, ураганный рок-н-ролл и проникновенная лирика. Конечно, не обойдется и без привычных уху «визитных карточек».

танцы

Макс Корж

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47

20 октября, пятница, 19.30

На концерте вас ждут новые треки и невероятная атмосфера музыки от одного из самых заметных рэперов российской и белорусской хип-хоп сцены. Возможно, Макс Корж снова обольёт своих зрителей чем-нибудь или устроит другой сюрприз.

премьера

Три Красные Шапочки в красных тапочках

Тульский областной театр юного зрителя

Тула, улица Коминтерна, 2

20 октября, пятница, 11.00 и 13.30

В Тульском областном театре юного зрителя состоится спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Спектакль «Три Красные Шапочки в красных тапочках» поставлен на малой сцене театра. Зрители смогут оценить новый для Тульского театра юного зрителя формат постановки. Главная героиня уже далеко не маленькая девочка, а взрослая завидная невеста, серый волк — ее верный друг, а герой-дровосек уже не просто спаситель, а еще и жених.

выставка

Леонар Джанадда

Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

19 октября, четверг, 10.00

В Туле состоится выставка фотографических работ швейцарского фотографа Леонара Джанадды, посвященная 60-летию всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.

В год 60-летия проведения в Москве летом 1957 года Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тульском областном художественном музее открывается уникальная выставка, известная во всем мире, и несколько лет назад с большим успехом экспонировавшаяся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина , выставка фоторабот Леонара Джанадды, уроженца Швейцарии, которые он исполнил в 1957 году, побывав в Москве во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Выставка подарена автором Тульскому областному художественному музею.

неигровое

Студия документального кино. Вводная встреча

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

21 октября, суббота, 15.00

22 октября, воскресенье, 15.00

500 Р за два занятия

БАРАБАН открывает студию документального кино.

В первый день все желающие приглашаются познакомиться с преподавателями студии и куратором проекта, узнаете что-то новое о современном российском неигровом кино, о существующих в нашей стране школах, педагогах и мастерах, задать интересующие вас вопросы.

Во второй день вы посмотрите два короткометражных документальных фильма, на их примере обсудите темы, затронутые в первый день, а также посмотрим самостоятельные работы участников, сделавших задание Кристины Квитко, и поговорим о них.

джаз

Книга джаза: Золотая эра джаза

Ясная Поляна, дом культуры

деревня Ясная Поляна, 142-а

21 октября, суббота, 15.00

550 Р

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на новый цикл лекций, посвященный джазовой музыке. «Книга джаза» — это три лекции-концерта, рассказывающие о разнообразных перипетиях истории джаза, о его героях, его направлениях, жанрах и стилях.

Первая лекция «Золотая эра джаза. Короли, президенты и творцы стилей. Солисты и комбо» пройдёт с участием трио Игоря Иванушкина: Игорь Иванушкин (контрабас), Андрей Агафонов (гитара), Гоча Темирджанов (альт-саксофон, кларнет).

а что в кино

19 октября в кинотеатрах Тулы и области начался показ новых фильмов, а полную киноафишу вы сможете найти исключительно на Myslo.

Геошторм

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Дом призраков

Американская пара, Джим и Джулия, в поисках экзотики приезжает в Таиланд. Случайные знакомые предлагают им развлечься и посетить скрытый в лесной чаще Дом призраков, место, где духи мертвых общаются с живыми. Молодые люди отправляются в путешествие, не подозревая, что это станет началом целой цепочки ужасных событий. Ведьма ведьм уже открыла на них охоту. А на Джулию уже легло проклятие, которое практически невозможно снять…

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой фильма «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.

Реальный Рокки

Рокки Бальбоа, простого парня из низов и несгибаемого боксера, который всего добился сам, знают, думается, все, не только любители кино. А вот с Чаком Вепнером, реальным Рокки, знакомы немногие. Отец семейства и торговец спиртным, Чак был заодно и профессиональным боксером средней руки, имевшим умеренную локальную известность. И однажды ему выпала возможность выйти на ринг против самого Мохаммеда Али — в рамках боя, проводившегося исключительно в рекламных целях.

Двуличный любовник

История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит. Смотрите фильм «Двуличный любовник» только в «ДКЖ кино».

Голем

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива Килдэра.