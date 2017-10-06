Книга джаза: Золотая эра джаза

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на новый цикл лекций, посвященный джазовой музыке. «Книга джаза» — это три лекции-концерта, рассказывающие о разнообразных перипетиях истории джаза, о его героях, его направлениях, жанрах и стилях.

Ведущий лекций — радио- и телеведущий Михаил Митропольский, иллюстрировать его рассказ будут лучшие российские джазовые музыканты.

Первая лекция «Золотая эра джаза. Короли, президенты и творцы стилей. Солисты и комбо» пройдёт с участием трио Игоря Иванушкина: Игорь Иванушкин (контрабас), Андрей Агафонов (гитара), Гоча Темирджанов (альт-саксофон, кларнет).

Игорь Иванушкин- участник и лидер многочисленных камерных проектов самой разной стилистической ориентации. Игорь Иванушкин участник и лауреат многочисленных международных фестивалей.

Джаз стал важной составляющей культуры XX века, повлиял не только на формирование других жанров музыки (академическую, рок- и поп-музыку), но и на иные виды искусства — театр, литературу, живопись. За время своего существование джаз прошел огромный эволюционный путь от фольклора до фундаментальных музыкальных форм. За сто с небольшим лет сменилось множество крупных или проходящих жанров и стилей: доджазовые жанры, блюз, стили раннего джаза, свинг, би-боп, фанки, фри-джаз, джаз-рок, фьюжн, latin jazz, acid jazz и многие другие. Но при всем разнообразии и влиятельности джаза его история для многих, даже увлеченных музыкой людей, остается terra incognita.

На первой встрече речь пойдет об импровизации и джазе как виде музыкального искусства. До конца этого года мы окунемся в «Золотые годы джаза», поговорим о связи между джазом и классикой и познакомимся с актуальными тенденциями европейского джаза. Разумеется, это будут лишь фрагменты истории, между которыми окажутся десятилетия развития этого искусства.

Стоимость билета — 550 Р.