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Студия документального кино. Вводная встреча

Студия документального кино. Вводная встреча

БАРАБАН открывает студию документального кино.

Вот уже два сезона арт-проект БАРАБАН знакомит всех желающих с современным российским документальным кино в рамках проекта НЕИГРОВОЕ.

За это время зрители не только увидели несколько документальных фильмов отмеченных различными премиями и фестивалями, но еще и пообщались лично с их создателями. После каждого показа проходило традиционное для БАРАБАНа обсуждение.

В новом сезоне БАРАБАН открывает студию документального кино.

«Мы открываем первую пробную студию документального кино. Мы не даем корочек и дипломов, мы формируем среду, в которой вы сможете познакомиться с данным направлением, получить доступ к различным практикам и опытам от тех, кто занимается документальным кино профессионально. Возможно для кого-то наша студия станет отправной точкой и поможет определиться с выбором любимого дела.

Прежде чем открыть студию, мы хотим встретиться со всеми желающими, познакомиться и рассказать о планах и программе. Считайте это перекличкой или пилотной встречей. Мы разбили ее на два дня — 21 и 22 октября 15.00».

День 1. 21 октября

Мы познакомимся и расскажем о курсе документального кино, который хотим запустить в новом сезоне. Поговорим о современном российском неигровом кино, о существующих в нашей стране школах, педагогах и мастерах. Вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Основные темы встречи:

  1. Как выбрать тему для своего фильма?
  2. Как найти героя?
  3. Как работать с камерой?
  4. Основы монтажа.
  5. Фестивальная жизнь вашего фильма.

Продолжительность: 3 часа.

День 2. 22 октября

Мы посмотрим два короткометражных документальных фильма, на их примере обсудим темы, затронутые в первый день. Так же посмотрим самостоятельные работы участников, сделавших задание Кристины Квитко, и поговорим о них.

Продолжительность: 3 часа.

Руководитель проекта — Кристина Квитко — режиссер, педагог и руководитель площадки DIALOGUE (г. Москва). Окончила Российский Институт Сценических Искусств'09 г. (СПб), Школу документального кино и документального театра М. Разбежкиной и М. Угарова'13 г.

Куратор проекта Полина Шатохина.

Запись на встречу обязательна по почте: tula.art.baraban@gmail.com.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
21 октября 2017, суббота
15:00
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22 октября 2017, воскресенье
15:00
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