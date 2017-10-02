Студия документального кино. Вводная встреча
БАРАБАН открывает студию документального кино.
Вот уже два сезона арт-проект БАРАБАН знакомит всех желающих с современным российским документальным кино в рамках проекта НЕИГРОВОЕ.
За это время зрители не только увидели несколько документальных фильмов отмеченных различными премиями и фестивалями, но еще и пообщались лично с их создателями. После каждого показа проходило традиционное для БАРАБАНа обсуждение.
В новом сезоне БАРАБАН открывает студию документального кино.
«Мы открываем первую пробную студию документального кино. Мы не даем корочек и дипломов, мы формируем среду, в которой вы сможете познакомиться с данным направлением, получить доступ к различным практикам и опытам от тех, кто занимается документальным кино профессионально. Возможно для кого-то наша студия станет отправной точкой и поможет определиться с выбором любимого дела.
Прежде чем открыть студию, мы хотим встретиться со всеми желающими, познакомиться и рассказать о планах и программе. Считайте это перекличкой или пилотной встречей. Мы разбили ее на два дня — 21 и 22 октября 15.00».
День 1. 21 октября
Мы познакомимся и расскажем о курсе документального кино, который хотим запустить в новом сезоне. Поговорим о современном российском неигровом кино, о существующих в нашей стране школах, педагогах и мастерах. Вы сможете задать интересующие вас вопросы.
Основные темы встречи:
- Как выбрать тему для своего фильма?
- Как найти героя?
- Как работать с камерой?
- Основы монтажа.
- Фестивальная жизнь вашего фильма.
Продолжительность: 3 часа.
День 2. 22 октября
Мы посмотрим два короткометражных документальных фильма, на их примере обсудим темы, затронутые в первый день. Так же посмотрим самостоятельные работы участников, сделавших задание Кристины Квитко, и поговорим о них.
Продолжительность: 3 часа.
Руководитель проекта — Кристина Квитко — режиссер, педагог и руководитель площадки DIALOGUE (г. Москва). Окончила Российский Институт Сценических Искусств'09 г. (СПб), Школу документального кино и документального театра М. Разбежкиной и М. Угарова'13 г.
Куратор проекта Полина Шатохина.
Запись на встречу обязательна по почте: tula.art.baraban@gmail.com.