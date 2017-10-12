Страна: Великобритания, 2016

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Хуан Карлос Медина

Актеры: Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Адам Браун, Дэниэл Мейс, Сэм Рид, Амелия Крауч, Морган Уоткинс

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 109 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,95

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива Килдэра.