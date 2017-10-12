Голем
Страна:
Великобритания, 2016
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Хуан Карлос Медина
Актеры:
Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Адам Браун, Дэниэл Мейс, Сэм Рид, Амелия Крауч, Морган Уоткинс
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
109 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива Килдэра.
Сегодня
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
00:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
00:25
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
23:35