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Голем

Голем

Страна:
Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Хуан Карлос Медина
  
Актеры:
Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Адам Браун, Дэниэл Мейс, Сэм Рид, Амелия Крауч, Морган Уоткинс
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,95
          
 

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива Килдэра.

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