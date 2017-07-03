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Сурганова и оркестр

Сурганова и оркестр

История группы «Сурганова и Оркестр» началась 5 лет назад, когда в декабре 2002 году одна из основательниц группы «Ночные Снайперы» Светлана Сурганова покинула коллектив, наделав этим много шума в прессе и в рядах поклонников.

Первозданный рок, латино, трип-хоп, электроника — коктейль музыкальных жанров и стилей, которые умело сочетает лидер группы, её стиль не поддается описанию, она вне форматов. Основу репертуара группы составляют песни, написанные Светланой Сургановой. Также исполняется ряд композиций на стихи классических поэтов (И. Бродский, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ф. Г. Лорка, Ж. Беранже) и современных авторов. Наиболее известные песни группы «Сурганова и Оркестр»: «Мураками», «Корабли», «Весна», «Ты», «Апрельская».

И в этой концертной программе Светлана не изменит себе: это будет смешение и эклектика — диско и танцы, ураганный рок-н-ролл и проникновенная лирика. Конечно, не обойдется и без привычных уху «визитных карточек».

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
20 октября 2017, пятница
18:30
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