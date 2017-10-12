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Реальный Рокки

Реальный Рокки

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Филипп Фалардо
  
Актеры:
  
Жанр:
спортивный, драма
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,24
          
 

Рокки Бальбоа, простого парня из низов и несгибаемого боксера, который всего добился сам, знают, думается, все, не только любители кино. А вот с Чаком Вепнером, реальным прототипом Рокки, знакомы немногие. Отец семейства и торговец спиртным, Чак был заодно и профессиональным боксером средней руки, имевшим умеренную локальную известность. И однажды ему выпала возможность выйти на ринг против самого Мохаммеда Али – в рамках боя, проводившегося исключительно в рекламных целях.

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