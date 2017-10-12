Реальный Рокки

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Филипп Фалардо

Актеры:

Жанр: спортивный, драма

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,24

Рокки Бальбоа, простого парня из низов и несгибаемого боксера, который всего добился сам, знают, думается, все, не только любители кино. А вот с Чаком Вепнером, реальным прототипом Рокки, знакомы немногие. Отец семейства и торговец спиртным, Чак был заодно и профессиональным боксером средней руки, имевшим умеренную локальную известность. И однажды ему выпала возможность выйти на ринг против самого Мохаммеда Али – в рамках боя, проводившегося исключительно в рекламных целях.