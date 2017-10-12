Двуличный любовник
Страна:
Франция, Бельгия, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Франсуа Озон
Актеры:
Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль
Жанр:
триллер, мелодрама
Продолжительноcть:
110 мин
История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.
Сегодня
|21:50
|ДКЖкино
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
21 октября, суббота
|21:30
|ДКЖкино
22 октября, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
23 октября, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
24 октября, вторник
|21:30
|ДКЖкино
25 октября, среда
|21:40
|ДКЖкино