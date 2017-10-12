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Двуличный любовник

Двуличный любовник

Страна:
Франция, Бельгия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Франсуа Озон
  
Актеры:
Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль
  
Жанр:
триллер, мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.

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Сегодня
21:50 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
21 октября, суббота
21:30 ДКЖкино
22 октября, воскресенье
21:30 ДКЖкино
23 октября, понедельник
21:30 ДКЖкино
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