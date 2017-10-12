Двуличный любовник

Страна: Франция, Бельгия, 2017

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Франсуа Озон

Актеры: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон, Фанни Сэйдж, Жан-Эдуард Бодзяк, Антуан Де ла Мориньер, Жан-Поль Мюэль

Жанр: триллер, мелодрама

Продолжительноcть: 110 мин

История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.