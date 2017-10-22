Макс Корж: Вся жизнь косячная до безобразия!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Макс Корж вновь собрал в тульском «Прянике» любителей лютого слэма, матрасных шоу и музыкальной философии. С концерта все вышли мокрые и счастливые: артист хорошо потрудился над водными «аттракционами».

Завсегдатаи клубных концертов привыкли к задержкам выступлений. И уж, конечно, своевременного появления Коржа никто не ожидал: народ, прибыв в назначенное время, только стал разогреваться напитками, знакомствами и танцами. Но кумир, вопреки стандартам, начал концерт ровно в 20.00 — как и планировалось.

Туляки, бросив бокалы и новоиспеченных приятелей, со всех ног побежали к сцене.

В последний раз Корж приезжал в Тулу в декабре 2015-го. И, надо заметить, за почти два года его аудитория сильно помолодела. Если раньше танцпол пестрил разновозрастными людьми, то теперь на концерт пришли преимущественно школьники — ребята 15−17 лет. Они образовали такое плотное кольцо вокруг кумира, что нашему фотографу пришлось применить все свое обаяние, чтобы пробраться к сцене.

Как и на прошлом концерте, Макс Корж решил порадовать поклонников жгучей смесью безудержного слэма (слэм — это когда люди на музыкальных концертах толкаются и врезаются друг в друга, прим. автора) и лирических отступлений. «Хочу, чтобы с помощью этого формата каждый раскрыл себя», — прокомментировал артист.

Не обошлось и без наставлений. Будучи кумиром молодого поколения, Корж не раз обращался к публике с дружескими советами.

- Не наделайте фигни, — сказал Макс. — Чтобы не попасть в дурную компанию, не совершайте то, о чем потом пожалеете. Чувство самосохранения и здравый смысл должны помочь вам в этом. И тогда все у вас будет ровно!

Кажется, Корж знает, о чем говорит.

В его арсенале — десятки автобиографических песен, через которые красной нитью проходит страдание, — «Тралики», «Мотылек», «За тобой»… В своих текстах исполнитель показывает путь преодоления проблем и всегда отмечает, насколько он сложен и тернист.

- Я понимаю: всегда очень странно, когда происходит что-то неожиданное, — продолжил Корж. — Ведь если ты не готов к ситуации, она может выбить тебя из колеи. Открою вам секрет: вся жизнь косячная до безобразия, и надо научиться не замечать неприятности. Этого вам и желаю!

Немного лирики, и ты не замечаешь, как Корж кардинально меняет настроение вечера.

И вот, в зал уже летят брызги шампанского и надувные матрасы.

Все это было и раньше, но, наверное, именно такие перфомансы и делают концерты Коржа столь яркими и популярными. Как, собственно, и раздача воды.

Шанс получить заветную бутылку от кумира завел туляков настолько, что они буквально взгромоздились друг на друга. «Мне, мне», — сидя на плечах парней кричали девушки. Но вода доставалась, в основном, тем, кто мирно стоял в сторонке и снимал все происходящее на телефон.

Были в тот вечер и другие традиционные «фишки» — видео со сцены, селфи артиста с залом, флешмобы… Макс поощрял каждое безумство, разглядывал присутствующих, подмечал занятные моменты.

- Я понимаю людей, которые ходят на мои концерты в одиночку, — обратился Корж к тулякам. — Эй ты, да-да, ты, что стоишь один, без друзей. У тебя есть большое преимущество перед другими: ты вернешься домой трезвым! И утро у тебя будет приятное.

Макс Корж провел на сцене «Пряника» два часа — солидное время для клубного концерта. Уходя, артист пообещал: «Тула, вскоре мы увидимся снова».

глас народа

Лолита Чибизенко, 20 лет, студентка филологического факультета:

- Если честно, не часто слушаю Коржа. Но как только выходит новая песня, я «заражаюсь» ее энергетикой и ставлю трек на репит. Вскоре, конечно, это надоедает. И тогда спасает другая композиция Макса: он довольно часто выпускает новинки. Бывает, что накрывает ностальгия, и я не замечаю, как в наушниках вновь играют старые добрые песни. Тогда прослушивание идет по кругу: кажется, я могу бесконечно влюбляться в старые хиты.

Дмитрий Митин, 23 года, разносчик газет



Дмитрий Митин на фото справа.

- Коржа слушаю дважды в день. Почему? Ну вот такой я странный. Просто люблю этого исполнителя, и, как только нахожу время, сразу включаю фоном его треки. Среди любимых — «Небо поможет нам», «Оптимист», «Стилево». Раньше не приходилось бывать на концерте Макса. Как только появились афиши, мы с другом сразу же купили билеты.



Алина на фото справа, Софья - слева.

Алина Долгополова, 16 лет, школьница

- Атмосфера — то, за что я обожаю концерты Коржа! В них всегда есть драйв. Он заряжает настолько, что забываешь о каких-то жизненных неудачах. И еще одно: Макс не боится разговаривать со своей аудиторией. Он спокойно может прыгнуть в зал на матрасе, словить массу восторженных возгласов и даже что-то спросить у незнакомого человека из толпы. Он думает о нас — тех, кто отжигает вместе с ним на танцполе. Вот почему каждый его концерт сопровождается раздачей холодной воды.

София Романченко, 17 лет, школьница

- Макс умеет оживлять воспоминания. Лирические композиции грамотно сочетаются с драйвовой музыкой: ты не успеваешь ни заскучать, ни замкнуться в своих восторженных моментах жизни.

досье myslo

Макс Корж (Максим Анатольевич Корж).

Певец, автор песен, режиссер собственных клипов.

Родился 23 ноября 1988 года в Лунинеце (Брестская область, Беларусь).

Владеет игрой на гитаре, фортепиано, синтезаторе.

Cостоял в муз. группе LunClan.

Начал сольную карьеру в 2012 году.

Бросил университет на 3 курсе.

Выпустил пять сольных альбомов: «Животный мир» (2012), «Жить в кайф» (2013), «Домашний» (2014), «Малый повзрослел. Часть 1» (2016), «Малый повзрослел. Часть 2» (2017).

Женат на Татьяне Корж (Мацкевич).

Есть дочка Эмилия (родилась 5 апреля 2013 года).