Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Страна: Испания, 2017

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Давид Алонсо, Энрике Гато

Актеры: Адриана Угарте, Мишель Хеннер, Тревор Уайт, Пепе Бэлдеррама, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Оскар Барберан, Луис Посада

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 86 мин

Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.