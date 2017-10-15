Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
Страна:
Испания, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Давид Алонсо, Энрике Гато
Актеры:
Адриана Угарте, Мишель Хеннер, Тревор Уайт, Пепе Бэлдеррама, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Оскар Барберан, Луис Посада
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
86 мин
Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:20 3D
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Киносити
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:35 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Алмаз Синема
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:20 3D
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
21 октября, суббота
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:10
|Киносити
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:25 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:35
|Алмаз Синема
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:20 3D
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
22 октября, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:10
|Киносити
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:25 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:35
|Алмаз Синема
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:20 3D
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
23 октября, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:10
|Киносити
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Алмаз Синема
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:10 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:40
|Киносити
24 октября, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Киносити
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:40
|Октябрь
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Алмаз Синема
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:10 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
25 октября, среда
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00 3D
|Химик (Ефремов)
|10:00 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:10
|Киносити
|11:35 3D
|Химик (Ефремов)
|11:55
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|13:35 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:40
|Октябрь
|13:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|13:40
|Киносити
|13:45 3D
|Алмаз Синема
|14:35
|Алмаз Синема
|16:00 3D
|Химик (Ефремов)
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:10 3D
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|17:20 3D
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Киносити
|18:10 3D
|Химик (Ефремов)
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:20
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:40
18:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:20
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
21 октября, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:20
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 18:00
22 октября, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:20
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 18:00
23 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
24 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10
25 октября, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:20
|Алмаз Синема
|
12:05
3D 13:45
14:35
17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:10
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
17:40
|Октябрь
|
09:00
13:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 16:00
3D 17:35
3D 18:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 17:10