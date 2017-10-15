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Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Страна:
Испания, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Давид Алонсо, Энрике Гато
  
Актеры:
Адриана Угарте, Мишель Хеннер, Тревор Уайт, Пепе Бэлдеррама, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Оскар Барберан, Луис Посада
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

 

Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 Киносити
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:35 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:35 Алмаз Синема
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:10 3D Химик (Ефремов)
21 октября, суббота
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:10 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:25 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:35 Алмаз Синема
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:10 3D Химик (Ефремов)
22 октября, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:10 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:25 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:35 Алмаз Синема
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
18:10 3D Химик (Ефремов)
23 октября, понедельник
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:10 Киносити
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:35 Алмаз Синема
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:25 Алмаз Синема
17:40 Киносити
24 октября, вторник
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Октябрь
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:35 Алмаз Синема
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:10 3D Химик (Ефремов)
25 октября, среда
09:00 Октябрь
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 Киносити
11:35 3D Химик (Ефремов)
11:55 Киносити
12:05 Алмаз Синема
13:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Октябрь
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Киносити
13:45 3D Алмаз Синема
14:35 Алмаз Синема
16:00 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
18:10 3D Химик (Ефремов)
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