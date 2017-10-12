Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Дин Девлин, Дэнни Кэннон

Актеры: Джерард Батлер, Эбби Корниш, Энди Гарсиа, Дэниэл Ву, Эд Харрис, Роберт Шиэн, Джим Стёрджесс, Эухенио Дербес, Мэр Уиннингхэм, Александра Мария Лара

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 109 мин

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.