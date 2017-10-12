Геошторм
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Дин Девлин, Дэнни Кэннон
Актеры:
Джерард Батлер, Эбби Корниш, Энди Гарсиа, Дэниэл Ву, Эд Харрис, Роберт Шиэн, Джим Стёрджесс, Эухенио Дербес, Мэр Уиннингхэм, Александра Мария Лара
Жанр:
фантастика, боевик
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109 мин
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
Сегодня
Завтра
21 октября, суббота
22 октября, воскресенье
|09:20
|Октябрь
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:15 3D
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|12:50 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:25 3D
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:10 3D
|Октябрь
|17:25
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|17:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Алмаз Синема
|18:50 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:50
|Октябрь
|20:35 3D
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:30 3D
|Октябрь
|21:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:55
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|22:40
|Алмаз Синема
|23:10 3D
|Киносити
|23:35
|Киносити
|00:00 3D
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|01:20
|Киносити
|01:45
|Киносити
23 октября, понедельник
|09:20
|Октябрь
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:15 3D
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|12:50 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:25 3D
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:10 3D
|Октябрь
|17:25
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|17:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Алмаз Синема
|18:50 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:50
|Октябрь
|20:35 3D
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:30 3D
|Октябрь
|21:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:55
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|22:40
|Алмаз Синема
|23:10 3D
|Киносити
|23:35
|Киносити
|00:10
|Киносити
24 октября, вторник
|09:20
|Октябрь
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:15 3D
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|12:50 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:25 3D
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:10 3D
|Октябрь
|17:25
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|17:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Алмаз Синема
|18:50 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:50
|Октябрь
|20:35 3D
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:30 3D
|Октябрь
|21:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:55
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|22:40
|Алмаз Синема
|23:10 3D
|Киносити
|23:35
|Киносити
|00:10
|Киносити
25 октября, среда
|09:20
|Октябрь
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:15 3D
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|12:50 3D
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|14:00 3D
|Синема Стар
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:25 3D
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:10 3D
|Октябрь
|17:25
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|17:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Алмаз Синема
|18:50 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Киносити
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:50
|Октябрь
|20:35 3D
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:30 3D
|Октябрь
|21:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:55
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|22:40
|Алмаз Синема
|23:10 3D
|Киносити
|23:35
|Киносити
|00:10
|Киносити
26 октября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
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3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
21:00
21:55
3D 23:10
23:35
|Октябрь
|
09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:10
3D 11:50
12:45
13:20
14:15
15:10
15:50
3D 16:40
17:35
18:10
19:05
20:00
20:30
3D 21:30
22:00
22:45
23:55
00:30
|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
Завтра
|Азот (Новомосковск)
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3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
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10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
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3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
21:00
21:55
3D 23:10
23:35
00:10
|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:10
3D 11:50
12:45
13:20
14:15
15:10
15:50
3D 16:40
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18:10
19:05
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22:00
22:45
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|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
3D 00:00
21 октября, суббота
|Азот (Новомосковск)
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3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
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10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
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3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
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21:55
3D 23:10
23:35
00:10
01:20
01:45
|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:20
11:10
3D 11:50
12:45
13:20
14:15
15:10
15:50
3D 16:40
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18:10
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3D 21:30
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00:30
|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
3D 00:00
22 октября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
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3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
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10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
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3D 23:10
23:35
00:10
01:20
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|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
3D 00:00
23 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
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3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
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10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
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3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
21:00
21:55
3D 23:10
23:35
00:10
|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
24 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
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3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
21:00
21:55
3D 23:10
23:35
00:10
|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Стар
|
12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
25 октября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:20
3D 17:50
3D 19:45
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 12:15
14:20
3D 16:25
18:30
3D 20:35
22:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:40
12:20
12:55
3D 14:30
15:10
16:40
17:25
3D 18:50
19:40
21:00
21:55
3D 23:10
23:35
00:10
|Октябрь
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09:20
11:30
3D 12:50
3D 17:10
19:50
3D 21:30
|Синема Стар
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12:35
3D 14:00
17:30
3D 19:00
22:30
26 октября, четверг
|Киносити
|
00:10