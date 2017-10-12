афиша
афиша
Регистрация
Геошторм

Геошторм

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Дин Девлин, Дэнни Кэннон
  
Актеры:
Джерард Батлер, Эбби Корниш, Энди Гарсиа, Дэниэл Ву, Эд Харрис, Роберт Шиэн, Джим Стёрджесс, Эухенио Дербес, Мэр Уиннингхэм, Александра Мария Лара
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

 

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Купить билет
Сегодня
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Алмаз Синема
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 3D Октябрь
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:10 Киносити
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Октябрь
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:10 Киносити
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:20 Киносити
01:45 Киносити
22 октября, воскресенье
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:40 Киносити
11:30 Октябрь
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
14:00 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Киносити
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
00:00 3D Синема Стар
00:10 Киносити
01:20 Киносити
01:45 Киносити
23 октября, понедельник
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:40 Киносити
11:30 Октябрь
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
14:00 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Киносити
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
00:10 Киносити
24 октября, вторник
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:40 Киносити
11:30 Октябрь
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
14:00 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Киносити
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
00:10 Киносити
25 октября, среда
09:20 Октябрь
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:40 Киносити
11:30 Октябрь
12:15 3D Алмаз Синема
12:20 Киносити
12:35 Синема Стар
12:50 3D Октябрь
12:55 Киносити
14:00 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
15:10 Киносити
16:25 3D Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:10 3D Октябрь
17:25 Киносити
17:30 Синема Стар
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:30 Алмаз Синема
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:40 Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 Октябрь
20:35 3D Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:55 Киносити
22:30 Синема Стар
22:40 Алмаз Синема
23:10 3D Киносити
23:35 Киносити
00:10 Киносити
26 октября, четверг
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.