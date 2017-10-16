Страна: Таиланд, США, 2017

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Рич Рэгсдэйл

Актеры: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Элана Крауш, Катрина Грэй, Расселл Джеффри Бэнкс

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,91

Американская пара, Джим и Джулия, в поисках экзотики приезжает в Таиланд. Случайные знакомые предлагают им развлечься и посетить скрытый в лесной чаще Дом призраков, место, где духи мертвых общаются с живыми. Молодые люди отправляются в путешествие, не подозревая, что это станет началом целой цепочки ужасных событий. Ведьма ведьм уже открыла на них охоту. А на Джулию уже легло проклятие, которое практически невозможно снять…