Дом призраков
Страна:
Таиланд, США, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Рич Рэгсдэйл
Актеры:
Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Элана Крауш, Катрина Грэй, Расселл Джеффри Бэнкс
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,91
Американская пара, Джим и Джулия, в поисках экзотики приезжает в Таиланд. Случайные знакомые предлагают им развлечься и посетить скрытый в лесной чаще Дом призраков, место, где духи мертвых общаются с живыми. Молодые люди отправляются в путешествие, не подозревая, что это станет началом целой цепочки ужасных событий. Ведьма ведьм уже открыла на них охоту. А на Джулию уже легло проклятие, которое практически невозможно снять…
Сегодня
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Завтра
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21 октября, суббота
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22 октября, воскресенье
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23 октября, понедельник
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24 октября, вторник
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25 октября, среда
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13:45
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
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Завтра
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22:50
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13:45
20:05
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21 октября, суббота
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22:50
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|
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20:05
01:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
22 октября, воскресенье
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|Киносити
|
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23 октября, понедельник
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|Киносити
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20:05
24 октября, вторник
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25 октября, среда
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