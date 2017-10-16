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Дом призраков

Дом призраков

Страна:
Таиланд, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Рич Рэгсдэйл
  
Актеры:
Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Элана Крауш, Катрина Грэй, Расселл Джеффри Бэнкс
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,91
          
 

Американская пара, Джим и Джулия, в поисках экзотики приезжает в Таиланд. Случайные знакомые предлагают им развлечься и посетить скрытый в лесной чаще Дом призраков, место, где духи мертвых общаются с живыми. Молодые люди отправляются в путешествие, не подозревая, что это станет началом целой цепочки ужасных событий. Ведьма ведьм уже открыла на них охоту. А на Джулию уже легло проклятие, которое практически невозможно снять…

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