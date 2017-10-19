Федор Добронравов: Новых «Сватов» уже снимают!

Фото Дмитрия Дзюбина

После окончания церемонии награждения фестиваля «Улыбнись, Россия!» любимый в Туле актер и народный артист России Федор Добронравов пообщался с корреспондентом Myslo.

Одним из гостей фестиваля «Улыбнись, Россия!» стал Федор Добронравов, который привез тульским зрителям картину «Жили-были», где кроме него снимались Роман Мадянов и Ирина Розанова. А еще Добронравов был отмечен премией «За вклад в комедию».

— Федор Викторович, Вы представляете на фестивале картину «Жили-были» — первый фильм, созданный в Вашем продюсерском центре. А какие еще планы? Что интересного от Вас увидим?

— Планов громадье. Просто их озвучивать еще рановато. Если коротко, то есть планы снимать хорошее доброе кино. Примерно качества тех фильмов, которыми я в детстве гордился. Это очень сложно — работать в той простоте, в которой мы когда-то умели снимать кино. Сейчас это немного утеряно. Но, мне кажется, именно такие фильмы и нравятся зрителям.

— Вы уже показывали новый фильм где-то? Как его принимают?

— В Ярославле показывали, в Выборге. Очень тепло принимают.

— А на широком экране его можно будет увидеть?

— Мы пока делаем первые шаги, этот путь еще не проходили. Поэтому не могу сказать, какая судьба в прокате его ждет. Нам просто поверили «Ростех» и генеральный директор корпорации Сергей Викторович Чемезов, благотворительно дали деньги. Мы на них сняли кино.

— Как Вы для себя определяете его главную тему — это фильм о русской провинции?

— Не было такой цели — снимать провинцию. Просто кино должно быть разное. У нас немножко утерян жанр воспевания профессий наших. Обычных наших профессий. Раньше это было, сейчас этого нет.

— Да уж, о тех, кто работает на заводе, кино больше нет.

— А ведь это очень большая тема. И там очень много людей со своими интересными судьбами. Я не аналитик, мне трудно судить, почему все это ушло с экрана. Наверное, был период в девяностые годы, когда в почете стал развлекательный жанр, разные стрелялки, гонялки, и немного заигрались в это. Значит, сейчас будет какой-то другой период, когда начнут снимать хорошее доброе кино.

— А Ваше, кстати, любимое кино какое?

— Его очень много. Того времени фильмы почти все. Если я включаю телевизор и там идут какие-нибудь «Комсомольцы-добровольцы», выключить не могу.

— Вы достаточно долго жили не так далеко от нашего города — в Воронеже…

— …Это было счастливейшее время: четыре года студенчества и три — работы в театре.

— В этой связи немного себя земляком туляков считаете?

— Так себя можно отождествлять и со всей страной. Что отчасти будет правдой.

— Но в Туле же Вы прежде бывали?

— Только по работе, со спектаклями.

— Вы достаточно активно работаете в театре. Поклонники Вашего творчества могут из-за этого сетовать, что не так часто видят Вас в кинофильмах.

— Так все, что я умею, — это благодаря театру. Но, слава богу, в театре тоже идут на жертвы и спокойно относятся к тому, что я уезжаю на съемки.

— В театре, кстати, у Вас, в отличие от кино, не только роли комедийного плана. Достаточно и более серьезной драматургии.

— Пока да. Но в кино я тоже стараюсь этот баланс соблюсти. Сейчас отказываюсь от простых комедийных фильмов. Хочется более сложных ролей.

— Вам жаль, что продолжения «Сватов», скорее всего, не будет? Или уже есть некоторая усталость от этой истории?

— А почему вы думаете, что не будет?

— Хотя бы в силу непростых нынешних отношений с Украиной. Это ведь было наше общее кино.

— Этот продукт оказался настолько сильный, что никакие наши отношения, геополитические течения на него не влияют. Мы уже снимаем продолжение. Оно, с божьей помощью, будет.

— И как удалось найти общий язык?

— Было очень много писем и просьб о продолжении от зрителей и Украины, и России. Чтобы никого не обидеть, мы поехали на съемки в Белоруссию.

— А если не «Сваты», какие роли для себя Вы считаете наиболее знаковыми?

— Я не снимаюсь в фильмах, которые мне не нравятся. Могут быть большие или маленькие роли, но мне не стыдно ни за одну из них. Я ведь не могу сказать, что мне вот этот палец нравится, а этот не нравится. Это все мой организм. А сыгранные роли — моя работа, которую я люблю.

досье

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге.

Служил в ВДВ.

Окончил Воронежский государственный институт искусств.

Актер Московского академического театра Сатиры.

Снимался в фильмах «Тайны дворцовых переворотов», «Изображая жертву», «Ликвидация», «День радио», «Сваты», «Мамы» и другие.