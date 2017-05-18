Выходные в Туле: 19-21 мая

В ночь с 20 на 21 мая во всех музеях России пройдёт акция «Ночь музеев». Мы подготовили полную программу этого события в специальном обзоре. Рекомендуем особое внимание обратить на Тульский историко-архитектурный музей и фестиваль в Монастырщине «Былина».

Ещё одним важным событием станет игра тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» 21 мая на центральном стадионе. Приходите!

bass

MicroFlava ft Bop

Stechkin

Тула, пр. Ленина, 85

20 мая, суббота, 23.00

100 Р

Abstract Elements (коллаборация, в которую входит хэдлайнер вечеринки — петербуржский диджей Боп) изобрели целый жанр внутри драм-н-басса, настолько экспериментальный и крутой, что глава Hospital мистер Coleman сделал отдельный лейбл, строго для русского драм-н-басс звука, который и драм-н-бассом тяжело было назвать. Это скорее смесь минимал-техно, эмбиента и idm. Приходите в Stechkin на вечеринку MicroFlava промо-группы Step Forward послушать те самые «абстрактные щелчки”, которые застолбили за Россией целый пласт драм-н-басс культуры, признанной по всему миру.

А днём раньше, 19 мая в пятницу откроется летняя веранда Stechkin. Здесь тоже не обойдётся без приглашённых гостей — основным событием станет сет обворожительной DJ Capsula. А также вас ждёт танцевальный баттл от профессиональных танцоров нашего города.

ништяк

Дмитрий Гайдук

Хвощ, арт-рум

Тула, пр. Ленина, 52-б

21 мая, воскресенье, 19.00

500 Р

Известный сказочник Дмитрий Гайдук предлагает вам отправиться в путешествие в свой волшебный мир загадочных и очень весёлых притч. К сожалению, размер помещения очень ограничен, поэтому, рекомендуем поторопиться записаться на мероприятие по телефону 8−903−542−45−15

рэп

Mnogoznaal

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

21 мая, воскресенье 18.00

600 Р

Mnogoznaal — в меру известный рэп-исполнитель из знаменитой тусовки Dead Dinasty, которая успела завоевать любовь тысяч школьников по всей России. Как они уверяют, композиции Mnogoznaal несут в себе неповторимую атмосферу, в которых прослеживается своя философия.

пост-панк

Черная речка и Павел Мятный

Flugel

Тула, пр. Ленина 27, литер Г

19 мая, пятница, 20.00

200 Р

«Черная Речка» — знаковые современные представители русской волны пост-панка, где отчужденность и фатализм неизменно соседствуют с самоиронией и буффонадой, а беспросветность бытия соперничает с естественным стремлением человеческой души верить в лучшее завтра. Павел Мятный — настоящий самобытный рок-н-ролл герой российской современности. И в этот вечер они выступят вместе.

танцы

JJ B-Day

Jumpin' Jive

Тула, ул. Жуковского, 29

20 мая, суббота, 12.00

Вход на вечеринку для танцующих — 400 Р до 15 мая и 500 Р на входе, для нетанцующих — 100 Р, для детей до 18 лет — бесплатно

20 мая студия джазового танца Jumpin' Jive отметит День рождения и одновременно окончание танцевального сезона. В программе мастер-классы Даниила Никулина и Марии Филипповой, вечеринка с Diggers Jazz Band, кабаре и многое другое.

выставка

С 19 мая по 9 июля в Художественном музее Тулы (ул. Ф. Энгельса, 64) пройдёт выставка «Искусство Эстонии. XX век», которая продолжит выставочный цикл, посвященный 95-летию образования СССР.

Основную часть экспозиции составили произведения графики, выполненные в разных техниках. В 30-е годы ХХ века в Эстонии сложился присущий только этой стране графический стиль, который раскрывается в творчестве крупнейших художников-графиков, чьи работы зритель увидит на выставке. Эвальд Окас, Виве Толли, Алекс Кютт, Хэнно Аррак, Кальё Пыллу, Пээтер Улас, Велло Винн в темах и мотивах выразили свою любовь к своей стране и ее людям, к старинному Таллинну, к родным пейзажам, к обычаям и мифологии Эстонии.

Все выставки Тулы ищите в нашей афише.

фестиавль

20 мая Ясная Поляна вновь примет у себя фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено». Праздник будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке за Кучерской избой.

Вас ожидает встреча с яркими, талантливыми молодыми коллективами, которые с огромной любовью исследуют, изучают, исполняют традиционный фольклор Тульского края, и мудрыми наставниками — этнографическими ансамблями села Кузовка Богородицкого района, села Стояново Одоевского района, хором духоборов села Архангельское Чернского района. Также гости праздника услышат фольклорные ансамбли из Тулы, Щекино, Донского, Новомосковска и других населенных пунктов Тульской области. В программе — традиционные народные песни, инструментальные наигрыши, танцы и игры.

Ещё не решили, куда поехать летом? Тогда заходите в обзор

«Фестивальное лето» и найдите времяпрепровождение по вкусу!

а что в кино?

С 18 мая кинотеатры Тулы, Новомосковска, Алексина, Киреевска, Ясногорска, Плавска и других городов области обновили своё расписание. И у нас, как обычно, оно всегда самое полное и актуальное.

«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет. Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба. Смотрите фильм «Птица» в кинотеатрах Тулы и области.

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора. Непростые будни обычного хэдхантера — в фильме «Охотник с Уолл-стрит».

Монстр, созданный мастером ужаса Хансом Рудольфом Гигером, снова возвращается на большой экран в фильме «Чужой: Завет». На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от нее.

Действие фильма «Голос из камня» происходит в Тоскане в 50-е годы прошлого века. Медсестру Верену нанимают ухаживать за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Оказывается, тот дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Девушка прибывает в старинный особняк, где проживают 40-летний вдовец Клаус с сыном и несколько слуг. Вскоре Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и медсестрой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…

Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюбленный попугай, распевающий песни в стиле диско. Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть? Смотрите в фильме «Трио в перьях».