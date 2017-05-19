Сергей Безруков: «Тула вдохновила поставить Толстого! ЕБЖ»

Фото Алексея Пирязева.

Сергей Безруков – частый гость нашего города. В этот раз он приехал сюда в качестве члена жюри всероссийского фестиваля.

– Продолжите фразу: «Российская студенческая весна – это…»

- Это будущее России. Перед студентами открываются огромные возможности, у них впереди вся жизнь. И это прекрасно!

– Сергей Витальевич, мы поздравляем Вас с наградой (Сергей Безруков получил приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля «Виват, кино России!» за роль Алексея Темникова в фильме «После тебя», — прим. автора). Вспомните себя вначале творческого пути. Что тогда придавало уверенности?

- Мною занимались: я не просто искал себя. Учителя, наставники и отец присматривались ко мне и определяли, насколько я смогу самореализоваться в актерской среде. Не просто существовать, а именно показать себя.

Это было важно: ведь много людей пытаются поступить на театральное, но в итоге сбиваются с намеченного пути. Кому-то не хватает таланта, кому-то – упорства. Но итог один: путь актера заканчивается, так и не успев начаться. Вот почему так важно иметь наставников – людей, которые могут дать ценный совет.

Рядом с начинающим артистом должен быть достойный пример для подражания.

На «Студенческой весне» в театральном жанре выступает много представителей тульской молодежи. И я вижу: у большинства девчат и ребят есть талант! Желаю им успехов в дальнейшем. Пригласить их всех в свой Московский Губернский театр я, конечно, не смогу: к сожалению, там не так много свободных мест. Но при возможности я бы с удовольствием это сделал: талантливых ребят с горящими глазами всегда хочется обеспечить работой. Это самое главное – дать молодым артистам именно трудиться, а не бездельничать или бегать в массовке. Они должны что-то ставить, пробовать себя в серьезных ролях. Опыт приходит в работе. Своим юным артистам я даю такую возможность: для их творческих экспериментов в театре есть малая сцена, где каждый может проявить свои способности и реализовать идеи.

– Расскажите о Вашем детище – Губернском театре. Какие новые постановки планируете?

- У нас много всего происходит! Мы уже давно вышли за рамки классического представления о театре: помимо драматических постановок здесь проводят музыкальные спектакли, организуют концерты и даже собирают круглые столы.

Например, в прошлом году мы сделали лабораторию, которую назвали «Накануне». Съехались молодые режиссеры из разных регионов России, чтобы представить свои эскизы пьес. Это конкурсное мероприятие: по его итогам мы выбрали самую удачную работу. Победителем стал Владимир Зуев, и теперь по его эскизу в Губернском театре актеры репетируют новый спектакль – «Восемь». Он рассказывает о трагедии царской семьи. При конкурсе проводился круглый стол: присутствовали историки, политологи и другие специалисты. И это было очень здорово! Я рад, что нам есть, что показать людям.

Ограничиваться лишь драматическим искусством нельзя. Театр должен иметь широкий формат.

Так, наш театр, позиционируемый как взрослый, вот уже четыре года работает и для детей. Я долго бился за эту возможность. А сколько баталий было в театральном мире по этому поводу! Но все удалось: и сейчас в нашем репертуаре – более десяти детских спектаклей.

Не гнушаюсь и комедиями. На самом деле, вопреки представлениям, это очень сложный жанр. Но он бессмертен: все то, что мы читаем в интернете про произвол чиновников, воровство и прогнившую судебную систему уже было написано несколько веков назад. Так что произведения классиков даже нет смысла менять, модернизировать. В комедийных постановках по пьесам авторов прошлых столетий мы оставляем все как есть. Весь текст, как в оригинале.

И зритель в шоке: как так? Почему же с годами в нашей жизни ничего не меняется?

А это правда: те же истории, те же проблемы, те же комедийные случаи. К великому сожалению…

В Губернском театре ставим и музыкальные спектакли. Так, недавно вышел «Высоцкий. Рождение легенды». Мы выпустили его к юбилею Владимира Семеновича, который он отметил бы в 2018 году. Ему исполнилось бы 80 лет.

– Вы уже снимались в Тульской области – в Алексинском районе (фильм «Участок»). А какие планы на это лето? Будут ли новые съемки?

- Сниматься буду, но, правда, уже не в Тульской области. Не думайте, что если я стал художественным руководителем, то, значит, оставил профессию актера. Я продолжаю везде сниматься, есть интересные предложения. В августе, например, меня пригласили на съемки замечательной картины. Не хочу раскрывать всех секретов, но скажу одно: это по Довлатову. Такого героя в моей творческой биографии еще не было!

Особенным героем, кстати, стал и Алексей Темников (фильм «После тебя», – прим. автора). Его придумала моя жена (супруга Сергея Безрукова Анна Матисон – режиссер картины, – прим. автора). Образ оказался настолько правдоподобным, что люди приняли вымышленного артиста балета за реальную личность. Он вышел на первое место по запросам в «Гугле»: «Кто такой Алексей Темников?», «Биография Алексея Темникова». Меня это порадовало. Значит, роль действительно удалась.

– А в качестве режиссера какие работы планируете?

- Ох, на самом деле, профессия режиссера для меня не в новинку. В Табакерке, будучи студентом, я ставил многие спектакли. Но это было негласно, так сказать… А вот теперь я веду эту деятельность официально.

27 июня в Любимовке откроются «Летние сезоны Станиславского» - международный театральный фестиваль.

И наш театр будет участвовать в этом! Уже есть список замечательных режиссеров, которых мы приглашаем на мероприятие. Среди них – Юрий Бутусов. То, что фестиваль пройдет в Любимовке, замечательно. Ведь именно здесь рождался замысел «Вишневого сада». Я придумал «Вишневый квест»: мои артисты покажут эскиз первого акта пьесы.

– А в Тулу приедете?

- Я думаю над этим.

В прошлом году я был у вас на фестивале Tolstoy Weekend. С большой завистью смотрел на выступающие там коллективы и понял: хочу поставить что-нибудь из Толстого. Даже так: это моя мечта. ЕБЖ (если будем живы, как писал Лев Николаевич), все удастся.

досье myslo

Сергей Витальевич Безруков

Актер театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра.

Родился 19 октября 1973 года в Москве.

Семья: жена Анна Матисон, режиссер (с 11 марта 2016 г.), дочь Мария (4 июля 2016 г.)

Обладатель множества званий и наград. Из последнего:

2012 — российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «Лучшие из лучших».

2013 — приз «Лучший актёр» Первого фестиваля русского кино в Марбелье (Marbella Russian Film Fest) — за главную роль в художественном фильме «Матч».

2016 — номинация в категории «Лучший актёр» на XXIX Международном кинофестивале в Токио (TIFF) — за роль Алексея Темникова в фильме «После тебя» (режиссёр — Анна Матисон.

2016 — лауреат Международной премии К. С. Станиславского.

2016 — «Актёр года» по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (разделил 1-е место в рейтинге с Данилой Козловским.