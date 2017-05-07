Трио в перьях
Страна:
Люксембург, Бельгия, Германия, Норвегия, США, 2017
Премьера:
в РФ 18.05.2017
Режиссер:
Тоби Генкель, Реза Мемари
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюбленный попугай, распевающий песни в стиле диско. Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?
18 мая, четверг
19 мая, пятница
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|Синема 3D (Кимовск)
|10:00
|Тепло (Тёплое)
|10:00
|Новая Заря (Плавск)
|10:10
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:30 3D
|Синема Стар
|11:45
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:15
|Родина (Ясногорск)
|12:15
|Азимут (Богородицк)
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:45
|Химик (Ефремов)
|15:55
|Киносити
|16:10
|Синема 3D (Кимовск)
|16:10
|Кинотеатр Венёва
|16:10
|Тепло (Тёплое)
|16:10
|ДК Белёва
|16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:10
|Стрела (Дубна)
|16:10
|Киреевский ГДК
|16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:10
|Новая Заря (Плавск)
|17:35
|Киносити
20 мая, суббота
|10:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|10:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|Синема 3D (Кимовск)
|10:00
|Тепло (Тёплое)
|10:00
|Новая Заря (Плавск)
|10:10
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:30 3D
|Синема Стар
|11:30
|Октябрь
|11:45
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:15
|Родина (Ясногорск)
|12:15
|Азимут (Богородицк)
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:30 3D
|Октябрь
|15:30
|Киреевский ГДК
|15:30
|ДК Белёва
|15:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|15:30
|Стрела (Дубна)
|15:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:45
|Химик (Ефремов)
|15:55
|Киносити
|16:10
|Синема 3D (Кимовск)
|16:10
|Кинотеатр Венёва
|16:10
|Тепло (Тёплое)
|16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:10
|Новая Заря (Плавск)
|17:35
|Киносити
21 мая, воскресенье
|10:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|10:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|Синема 3D (Кимовск)
|10:00
|Тепло (Тёплое)
|10:00
|Новая Заря (Плавск)
|10:10
|Киносити
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:30
|Октябрь
|11:30 3D
|Синема Стар
|11:45
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:15
|Родина (Ясногорск)
|12:15
|Азимут (Богородицк)
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:30 3D
|Октябрь
|15:30
|Киреевский ГДК
|15:30
|ДК Белёва
|15:30
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|15:30
|Стрела (Дубна)
|15:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:45
|Химик (Ефремов)
|15:55
|Киносити
|16:10
|Синема 3D (Кимовск)
|16:10
|Кинотеатр Венёва
|16:10
|Тепло (Тёплое)
|16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:10
|Новая Заря (Плавск)
|17:35
|Киносити
22 мая, понедельник
23 мая, вторник
24 мая, среда
|09:00
|Октябрь
|09:45 3D
|Октябрь
|10:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Синема 3D (Кимовск)
|10:00
|Тепло (Тёплое)
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Новая Заря (Плавск)
|10:30
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Азот (Новомосковск)
|12:15
|Родина (Ясногорск)
|12:15
|Азимут (Богородицк)
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:45
|Химик (Ефремов)
|16:10
|Синема 3D (Кимовск)
|16:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|16:10
|Кинотеатр Венёва
|16:10
|Тепло (Тёплое)
|16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|16:10
|ДК Белёва
|16:10
|Киреевский ГДК
|16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:10
|Стрела (Дубна)
|16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:10
|Новая Заря (Плавск)
Сегодня
|Октябрь
|
09:00
3D 10:00
18 мая, четверг
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
10:00
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:10
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
11:30
3D 14:30
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:10
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
19 мая, пятница
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
10:00
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:10
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:10
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
20 мая, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
15:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
15:30
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
11:30
3D 14:30
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
15:30
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
21 мая, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
15:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
15:30
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
11:30
3D 14:30
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
15:30
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
22 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
10:00
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:10
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
11:30
3D 14:30
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:10
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
23 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
10:00
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Киносити
|
10:10
11:50
15:55
17:35
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:10
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
11:30
3D 14:30
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Синема Стар
|
3D 11:30
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:10
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15
24 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
12:15
|Азот (Новомосковск)
|
11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
12:15
|ДК Белёва
|
10:00
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
16:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
16:10
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
16:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
16:10
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
16:10
|Октябрь
|
09:00
3D 09:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
16:10
|Стрела (Дубна)
|
10:00
16:10
|Тепло (Тёплое)
|
10:00
16:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
15:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
16:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
16:10
|Юность (Узловая)
|
12:15