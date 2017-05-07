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Трио в перьях

Трио в перьях

Страна:
Люксембург, Бельгия, Германия, Норвегия, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Тоби Генкель, Реза Мемари
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

 

Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюбленный попугай, распевающий песни в стиле диско. Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 3D Октябрь
18 мая, четверг
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 ДК Белёва
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 Октябрь
11:30 3D Синема Стар
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 3D Октябрь
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 ДК Белёва
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Стрела (Дубна)
16:10 Киреевский ГДК
16:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:10 Новая Заря (Плавск)
17:35 Киносити
19 мая, пятница
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 ДК Белёва
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 3D Синема Стар
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 ДК Белёва
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Стрела (Дубна)
16:10 Киреевский ГДК
16:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:10 Новая Заря (Плавск)
17:35 Киносити
20 мая, суббота
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 3D Синема Стар
11:30 Октябрь
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 3D Октябрь
15:30 Киреевский ГДК
15:30 ДК Белёва
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Стрела (Дубна)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Новая Заря (Плавск)
17:35 Киносити
21 мая, воскресенье
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 Октябрь
11:30 3D Синема Стар
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 3D Октябрь
15:30 Киреевский ГДК
15:30 ДК Белёва
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Стрела (Дубна)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Новая Заря (Плавск)
17:35 Киносити
22 мая, понедельник
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 ДК Белёва
10:00 Стрела (Дубна)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 Октябрь
11:30 3D Синема Стар
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 3D Октябрь
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Новая Заря (Плавск)
16:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:10 ДК Белёва
16:10 Киреевский ГДК
16:10 Стрела (Дубна)
16:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:35 Киносити
23 мая, вторник
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 ДК Белёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:30 Октябрь
11:30 3D Синема Стар
11:45 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:30 3D Октябрь
15:45 Химик (Ефремов)
15:55 Киносити
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 ДК Белёва
16:10 Киреевский ГДК
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Стрела (Дубна)
16:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:10 Новая Заря (Плавск)
17:35 Киносити
24 мая, среда
09:00 Октябрь
09:45 3D Октябрь
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 ДК Белёва
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Тепло (Тёплое)
10:00 Стрела (Дубна)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:30 Химик (Ефремов)
11:45 Азот (Новомосковск)
12:15 Родина (Ясногорск)
12:15 Азимут (Богородицк)
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:45 Химик (Ефремов)
16:10 Синема 3D (Кимовск)
16:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:10 Кинотеатр Венёва
16:10 Тепло (Тёплое)
16:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:10 ДК Белёва
16:10 Киреевский ГДК
16:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:10 Стрела (Дубна)
16:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:10 Новая Заря (Плавск)
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