Черная речка и Павел Мятный

На фото Павел Мятный.

«Черная Речка» — знаковые современные представители русской волны пост-панка, где отчужденность и фатализм неизменно соседствуют с самоиронией и буффонадой, а беспросветность бытия соперничает с естественным стремлением человеческой души верить в лучшее завтра. Песни кировского коллектива существуют будто бы вне времени и одинаково хорошо ложатся на сердце и на летней лужайке городского парка, и в темном задымленном подполье, и на большой фешенебельной сцене.

Павел Мятный — настоящий самобытный рок-н-ролл герой российской современности. Идейный вдохновитель таких проектов, как «Операция: Алмазное бикини» и «Сельская молодежь», а так же простой парень с гитарой в руках и пылающим сердцем внутри. Это громко, весело, а самое главное честно. Так что не упускайте возможности увидеть выступление настоящей «кировской» легенды у себя в городе.

Билеты 200 Р.