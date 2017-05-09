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Голос из камня

Голос из камня

Страна:
США, Италия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Эрик Д. Хауэлл
  
Актеры:
Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино, Ремо Джироне, Кейт Линдер, Лиза Гастони, Джампьеро Джудика, Эдвард Дринг, Антонелла Бритти
  
Жанр:
триллер, мистика
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,15
          
 

Действие происходит в Тоскане в 50-е годы прошлого века. Медсестру Верену нанимают ухаживать за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Оказывается, тот дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Девушка прибывает в старинный особняк, где проживают 40-летний вдовец Клаус с сыном и несколько слуг. Вскоре Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и медсестрой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…

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