Голос из камня

Страна: США, Италия, 2017

Премьера: в РФ 18.05.2017

Режиссер: Эрик Д. Хауэлл

Актеры: Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино, Ремо Джироне, Кейт Линдер, Лиза Гастони, Джампьеро Джудика, Эдвард Дринг, Антонелла Бритти

Жанр: триллер, мистика

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,15

Действие происходит в Тоскане в 50-е годы прошлого века. Медсестру Верену нанимают ухаживать за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Оказывается, тот дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Девушка прибывает в старинный особняк, где проживают 40-летний вдовец Клаус с сыном и несколько слуг. Вскоре Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и медсестрой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…