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Открытие летней веранды Stechkin

Открытие летней веранды Stechkin

19 мая будем состоится открытие летней веранды Stechkin.

В программе специальное коктейльное предложение от барменов, вкуснейшие бургеры и другая уличная еда, уют, дружественная атмосфера и очень много веселья!

За музыкальное сопровождение отвечает — Мария Веретенникова ака Capsula. Ее музыка направленна в сторону техно и хаус звучания, сочетающего в себе отголоски эмбиента, брейкбита и афро-американской культуры. Capsula использует готовый и собственный материал, импровизируя с различными мелодиями и синтезированными звуками.

Любите ли вы танцевать или смотреть на то, как танцует другие? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, то вам непременно стоит посетить праздник Tula House Jam, приуроченный к открытию летней веранды Stechkin.

Tula House Jam — грандиозная вечеринка, во время которой лучшие танцоры показывают в баттле все свои навыки, а публика наслаждается прекрасным зрелищем. Хотите больше подробностей? Приходите посмотреть!

Вход свободный, но столов ограниченное количество, поэтому их лучше бронировать заранее по номеру 25−22−86.

Не откладывайте летние вечеринки на потом, берите друзей и приходите к нам, ведь лето так быстротечно!

 

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
19 мая 2017, пятница
21:00
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