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Шоссе в никуда

Шоссе в никуда

Страна:
Франция, США, 1996
 
Режиссер:
Дэвид Линч
  
Актеры:
Билл Пуллман, Патриция Аркетт, Джон Роселиус, Луис Эпполито, Дженна Мэтлинд, Майкл Масси, Роберт Блейк
  
Жанр:
триллер, детектив
  
Продолжительноcть:
134 мин
  
Бюджет:
$15 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,49
          
 

Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар.

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