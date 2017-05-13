Шоссе в никуда
Страна:
Франция, США, 1996
Режиссер:
Дэвид Линч
Актеры:
Билл Пуллман, Патриция Аркетт, Джон Роселиус, Луис Эпполито, Дженна Мэтлинд, Майкл Масси, Роберт Блейк
Жанр:
триллер, детектив
Продолжительноcть:
134 мин
Бюджет:
$15 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
7,49
Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар.
Сегодня
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00