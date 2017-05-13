Шоссе в никуда

Страна: Франция, США, 1996

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Билл Пуллман, Патриция Аркетт, Джон Роселиус, Луис Эпполито, Дженна Мэтлинд, Майкл Масси, Роберт Блейк

Жанр: триллер, детектив

Продолжительноcть: 134 мин

Бюджет: $15 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 7,49

Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар.