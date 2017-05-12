Охотник с Уолл-стрит

Страна: Канада, 2016

Премьера: в РФ 18.05.2017

Режиссер: Марк Уильямс

Актеры: Джерард Батлер, Элисон Бри, Уиллем Дефо, Гретхен Мол, Дастин Миллиган, Альфред Молина, Кэтлин Манро, Джулия Баттерз, Анупам Кхер, Стивен Богерт

Жанр: драма

Продолжительноcть: 108 мин

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.