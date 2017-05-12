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Охотник с Уолл-стрит

Охотник с Уолл-стрит

Страна:
Канада, 2016
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Марк Уильямс
  
Актеры:
Джерард Батлер, Элисон Бри, Уиллем Дефо, Гретхен Мол, Дастин Миллиган, Альфред Молина, Кэтлин Манро, Джулия Баттерз, Анупам Кхер, Стивен Богерт
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

 

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

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