Охотник с Уолл-стрит
Страна:
Канада, 2016
Премьера:
в РФ 18.05.2017
Режиссер:
Марк Уильямс
Актеры:
Джерард Батлер, Элисон Бри, Уиллем Дефо, Гретхен Мол, Дастин Миллиган, Альфред Молина, Кэтлин Манро, Джулия Баттерз, Анупам Кхер, Стивен Богерт
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
108 мин
Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.
Сегодня
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
20 мая, суббота
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
21 мая, воскресенье
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
22 мая, понедельник
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
23 мая, вторник
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
24 мая, среда
|19:30
|Киносити
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
25 мая, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
20 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
21 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
22 мая, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
23 мая, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
24 мая, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Киносити
|
19:30
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
25 мая, четверг
|Киносити
|
00:05