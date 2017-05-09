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MicroFlava

MicroFlava

Вечеринка UK Flava от группировки Step Forward. Специальный гость – Bop (проект Abstract Elements, С.-Петербург).

Появившись на сцене в 2007 году, Bop (читается как Боп) сразу приковал к себе внимание ветеранов drum and bass музыки. Хотя то, что он делает, drum and bass’ом язык не поворачивается назвать. Скорее это смесь минимал-техно, эмбиента и idm, или как уже начали называть эту смесь — microfunk.

Играя с глубокими и порой мизантропскими атмосферами, Саша делает то, что не получалось у других: показывает, что днб музыка — это не только тот шаблонный и примитивный звук, к которому привыкло новое поколение слушателей, воспитанных на новой волне рейвов.

На данный момент за плечами артиста уже три альбома на одном из подразделений крупнейшего drum'n'bass лейбла Hospital Records - Med School Music, собственный лейбл Microfunk Music, ремиксы на Enter Shikari, London Elektricity, Lynx и др., а также пачка пластинок на сторонних лейблах по всему миру.

Боп является половиной проектов Abstract Elements (Bop x Diagram) и Microfunk Crew (Bop x Oak), которые своим футуристичным звучанием успели покорить и выпустить релизы на лейблах Invisible Recordings, Exit Records, Hospital Records, Neodigital, Auxiliary, Demand и других.

Местный состав: Infinite Search, Symmetric, nOLDOr, Iree, 93.21.

Вход: символические 100 Р. Подробнее.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
20 мая 2017, суббота
23:00
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