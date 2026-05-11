Этим летом Тула превратится в съемочную площадку под открытым небом: город примет всероссийский фестиваль экспериментального кино «Киноигры». Старт творческому марафону будет дан 7 августа 2026 года в Молодежном многопрофильном центре «Родина», сообщают организаторы - АНО ЦТИ «Культурный мир».

Участникам фестиваля предстоит киношный спринт: всего за 72 часа они должны придумать сценарий, снять и смонтировать короткометражный фильм, а затем представить результат экспертам. Проект объединяет как профессионалов, так и новичков, делающих первые шаги в контенте.

Даже если у вас пока нет команды — на площадке фестиваля вы легко найдете единомышленников или соберете собственную кино-группу, - обещают организаторы.

Фестиваль путешествует по разным городам России. Проект включает несколько ступеней: региональный, всероссийский и международный. Лучшие киногруппы получат шанс представить свои работы на следующих этапах. Участие в фестивале абсолютно бесплатное.

В этом году работы участников, по словам организаторов, оценят признанные мастера киноиндустрии:

Денис Никифоров — актер театра и кино, каскадер, известный по фильмам «Бой с тенью» и сериалу «Молодежка»;

Алексей Копцев — продюсер, сценарист, основатель игровой студии Cyberia Nova;

Илья Хотиненко — кинорежиссер, сценарист, продюсер, член Союза кинематографистов России;

Святослава Сагунова — сценарист и монтажер;

Дмитрий Буковский — художник-постановщик и продюсер;

Тимур Савин — актер, сценарист, директор фестиваля «Кинотавр».

Все конкурсные работы покажут на большом экране кинотеатра.