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Птица

Птица

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Ксения Баскакова
  
Актеры:
Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев, Инна Горбикова, Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Денис Старков, Владимир Лекус, Олеся Соколова
  
Жанр:
мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

 

«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет. Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба.

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Сегодня
13:10 Киносити
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:30 Азимут (Богородицк)
17:25 Киносити
17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
Завтра
13:10 Киносити
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:30 Азимут (Богородицк)
17:25 Киносити
17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
20 мая, суббота
13:10 Киносити
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17:25 Киносити
17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
21 мая, воскресенье
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17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
22 мая, понедельник
13:10 Киносити
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:30 Азимут (Богородицк)
17:25 Киносити
17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
23 мая, вторник
13:10 Киносити
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:30 Азимут (Богородицк)
17:25 Киносити
17:40 Синема 3D (Кимовск)
21:40 Киносити
24 мая, среда
13:10 Киносити
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:30 Азимут (Богородицк)
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