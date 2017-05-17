Птица
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 18.05.2017
Режиссер:
Ксения Баскакова
Актеры:
Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев, Инна Горбикова, Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Денис Старков, Владимир Лекус, Олеся Соколова
Жанр:
мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет. Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба.
Сегодня
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
Завтра
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
20 мая, суббота
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
21 мая, воскресенье
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
22 мая, понедельник
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
23 мая, вторник
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
24 мая, среда
|13:10
|Киносити
|16:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:30
|Азимут (Богородицк)
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема 3D (Кимовск)
|21:40
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
20 мая, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
21 мая, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
22 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
23 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40
24 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
16:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
16:20
|Киносити
|
13:10
17:25
21:40
|Синема 3D (Кимовск)
|
17:40