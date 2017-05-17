Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 18.05.2017

Режиссер: Ксения Баскакова

Актеры: Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев, Инна Горбикова, Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Денис Старков, Владимир Лекус, Олеся Соколова

Жанр: мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет. Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба.