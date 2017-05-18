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Тула открыла сезон «Грибов»

Фото Алексея Пирязева.

Тула открыла сезон «Грибов»

Группа «Грибы» сейчас в топе. В клубе «Пряник» ребята устроили мощный взрыв: трещали стены, дрожал танцпол, летели в воздух руки. Тулякам «Грибы» явно пришлись по вкусу.

История невероятной популярности началась в Киеве. В прошлом году глава лейбла Kruzheva Music (продюсер групп Quest Pistols и «Нервы») Юрий Бардаш создал проект «Грибы».

В апреле новый хип-хоп коллектив залил на Youtube свой первый клип – «Интро». Меньше чем за месяц он набрал миллион просмотров. Тот же эффект – с клипом «Копы». Затем ребята выпустили еще пару треков, но «вау» не получилось.

10 марта этого года родился хит. «Тает лед» играет из каждого утюга: его подхватывают и дети, и подростки, и взрослые. За несколько недель – десять миллионов просмотров на Youtube. Это рекорд. В сеть полетели сотни каверов и пародий на клип: только ленивый не видел. Теперь «Тает лед» вполне можно назвать гимном поколения.

«Фишка» группы – анонимность. Парни не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и скрывают лица под капюшонами, шапками  и балаклавами.

В Туле ребята остались верны себе: очки, маска, панама. И дым.

«Грибы в тумане», - смеялись туляки. На самом деле, в дыму было трудно даже различить очертания исполнителей.

- С таким успехом могут выступать в нескольких городах одновременно. Ну а что? Поставил запись, нанял левых людей, вывел их на сцену и заставил открывать рот перед микрофоном. Вот и все. А потом в прессе «В нашем городе выступили «Грибы», - переговаривались в толпе.

Дым стал рассеиваться после третей песни. И туляки смогли разглядеть ребят, о которых еще пару месяцев назад никто не знал. «Грибы» очаровательны в своей странной манере держать микрофон и общаться с публикой:

- Тула, вы грибы? Вы грибы? Чтобы взлететь, нам всем надо присесть».

Образцовое послушание: туляки делали все, что просили таинственные артисты. Исполнив пять песен, ребята поникли:

- В нашем альбоме больше нет песен. Не, ну что вы хотели? Мы еще мало существуем. Поэтому давайте повторим все заново!

И понеслось по новой: «Копы, «Интро», «Велик» и, конечно, «Тает лед». Реакция публики на последний трек – даже еще более бурная, чем в первый раз.

 

После неоднозначной фразы «Ждите вторую часть» «Грибы» ушли, оставив людей в замешательстве.

Все долго не расходились, ожидая продолжения, а точнее, повтора. Но этого так и не случилось: загадочность, все же, и правда фишка «Грибов».

глас народа

Валерий Якубов и Алексей Морозов:

- На самом деле мы не фанаты. Отдыхали вчера вечером и увидели в ВК: завтра в Тулу приезжают «Грибы». На слуху их «Тает лед», поэтому решили сходить - все равно собирались куда-нибудь выбраться. И не пожалели! Парни отожгли, подарили потрясающее настроение. Вот только жаль, что они больше не вышли на сцену. Финал был многообещающим. По нашей информации, они должны были вернуться. 

 

Роман Маслов:

- Я выиграл билеты на концерт в группе Myslo ВКонтакте. Мне было очень приятно: я «Грибы» люблю, так и так собирался на них сходить. А тут подвернулась такая удача! Я давно столько не танцевал и так не веселился. Надеюсь, концерты этой группы в Туле станут доброй традицией. 

 

Ирина Чекмазова:

- «Грибы» круты! Мне даже нравится их манера скрываться: ребята придумали свою «фишку», идею, которая выстрелила. Сейчас не так часто встретишь такие коллективы. И песни у них драйвовые, танцевальные!

досье myslo

Группа «Грибы» основана 28 апреля 2016 года в Украине (Киев).

Направление: хип-хоп.

Состав: Юрий Бардаш, Илья Капустин 4atty aka Tilla, Симптом (НЖН).

Награды: В 2016 году на премии Jagermeister Indie Awards 2016 группа победила в номинации «Сингл года» с песней Intro.

В 2017 году группа «Грибы» получила премию YUNA в номинации «Открытие года». 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:21 +1
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