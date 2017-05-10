Чужой: Завет
Страна:
США, Австралия, Новая Зеландия, 2017
Премьера:
в РФ 18.05.2017
Режиссер:
Ридли Скотт
Актеры:
Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс, Билли Крудап, Калли Эрнандес, Кармен Эджого, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
123 мин
На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от нее.
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20 мая, суббота
21 мая, воскресенье
22 мая, понедельник
23 мая, вторник
24 мая, среда
25 мая, четверг
|00:10
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:35
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
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10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
|Октябрь
|
13:15
15:40
18:50
21:15
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:40
23:20
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
|
10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
|Октябрь
|
13:15
15:40
19:25
21:50
00:15
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:40
23:20
20 мая, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
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10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
01:30
|Октябрь
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13:15
15:40
18:50
21:15
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:40
23:20
21 мая, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
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10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
01:30
|Октябрь
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13:15
15:40
18:50
21:15
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
00:40
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:40
23:20
22 мая, понедельник
|Азот (Новомосковск)
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15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
|
10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
|Октябрь
|
13:15
15:40
18:50
21:15
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:40
23:20
23 мая, вторник
|Азот (Новомосковск)
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15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
|
10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
|Октябрь
|
13:15
15:40
18:50
21:15
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
|Синема Стар
|
10:10
15:25
20:45
23:20
24 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
15:30
20:05
3D 22:20
02:30
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:40
12:55
14:00
16:20
18:40
21:00
23:20
|Киносити
|
10:30
13:00
13:35
15:30
18:00
19:20
20:30
21:45
23:00
00:10
|Октябрь
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14:00
16:25
20:25
22:50
|Победа (Новомосковск)
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15:40
17:50
22:15
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
|Синема Стар
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10:10
15:25
20:45
23:20
25 мая, четверг
|Киносити
|
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
02:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40