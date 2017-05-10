Чужой: Завет

Страна: США, Австралия, Новая Зеландия, 2017

Премьера: в РФ 18.05.2017

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс, Билли Крудап, Калли Эрнандес, Кармен Эджого, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 123 мин

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от нее.