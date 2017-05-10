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Чужой: Завет

Чужой: Завет

Страна:
США, Австралия, Новая Зеландия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Ридли Скотт
  
Актеры:
Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс, Билли Крудап, Калли Эрнандес, Кармен Эджого, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

 

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от нее.

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20 мая, суббота
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13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:00 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:30 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Синема Стар
21:00 Иллизиум (Новомосковск)
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21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
22:20 3D Азот (Новомосковск)
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:20 Иллизиум (Новомосковск)
23:20 Синема Стар
23:40 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
02:30 Азот (Новомосковск)
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21 мая, воскресенье
10:10 Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Октябрь
13:35 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:30 Азот (Новомосковск)
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
15:40 Октябрь
15:40 Победа (Новомосковск)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Победа (Новомосковск)
18:00 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Октябрь
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Азот (Новомосковск)
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 Синема Стар
21:00 Иллизиум (Новомосковск)
21:15 Октябрь
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
22:20 3D Азот (Новомосковск)
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:20 Иллизиум (Новомосковск)
23:20 Синема Стар
23:40 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
02:30 Азот (Новомосковск)
02:35 Победа (Новомосковск)
22 мая, понедельник
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Октябрь
13:35 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:30 Азот (Новомосковск)
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
15:40 Октябрь
15:40 Победа (Новомосковск)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Победа (Новомосковск)
18:00 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Октябрь
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Азот (Новомосковск)
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 Синема Стар
21:00 Иллизиум (Новомосковск)
21:15 Октябрь
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
22:20 3D Азот (Новомосковск)
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:20 Иллизиум (Новомосковск)
23:20 Синема Стар
23:40 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Азот (Новомосковск)
02:35 Победа (Новомосковск)
23 мая, вторник
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Киносити
13:15 Октябрь
13:35 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:30 Азот (Новомосковск)
15:30 Киносити
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Октябрь
15:40 Победа (Новомосковск)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Победа (Новомосковск)
18:00 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Октябрь
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Азот (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 Синема Стар
21:00 Иллизиум (Новомосковск)
21:15 Октябрь
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
22:20 3D Азот (Новомосковск)
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:20 Иллизиум (Новомосковск)
23:20 Синема Стар
23:40 Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Азот (Новомосковск)
02:35 Победа (Новомосковск)
24 мая, среда
10:10 Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:00 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Иллизиум (Новомосковск)
14:00 Октябрь
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:30 Азот (Новомосковск)
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Октябрь
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Победа (Новомосковск)
18:00 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Азот (Новомосковск)
20:25 Октябрь
20:30 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 Синема Стар
21:00 Иллизиум (Новомосковск)
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22:50 Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:20 Иллизиум (Новомосковск)
23:20 Синема Стар
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:30 Азот (Новомосковск)
02:35 Победа (Новомосковск)
25 мая, четверг
00:10 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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