Ночь музеев 2017

Совсем скоро состоится главное музейное событие года, а мы предлагаем вашему вниманию полную программу «Ночи музеев» в Туле и области.

Акция «Ночь музеев» в Туле в 2017 году пройдет в ночь с 20 на 21 мая, но некоторые музеи начнут праздновать 18 и 19 мая. Мы составили обзор всех музеев Тульского региона, которые примут участие в акции.

Музеи, галереи, концертные залы, выставочные площадки и другие учреждения культуры откроют свои двери для гостей в вечернее время и подготовят увлекательные программы и интересные сценарии «Ночи музеев» как для взрослых, так и для маленьких посетителей. 2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому многие мероприятия акции будут тематическими и увлекательными. Также некоторые события будут посвящены 100-летию революционных событий 2017 года. По традиции «Ночь музеев» будет приурочена к Международному дню музеев.

Дом Дворянского собрания

Тула, пр. Ленина, 44

8 (4872) 36-77-96

Единый билет — 50 Р на все фестивали

Тульская областная филармония не первый год присоединяется к международной акции «Ночь музеев», активно её поддерживая и превращая в настоящий праздник искусства.

19.00 Губернаторский духовой оркестр. Художественный руководитель — заслуженный артист Р. Ф. Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер. Дирижер — заслуженный артист Р. Ф. Александр Морозов. В программе: Л. Бернстайн, Дж. Ласт, Дж. Гершвин, Э. Морриконе. Место проведения: площадка внутреннего двора Дворянского собрания.

20.00 Презентация картин художника Михаила Блейхера. Место проведения: Музей Дворянского Собрания.

20.00 Вечер романсов. Заслуженные артисты России Елена Романова, Вячеслав Сладков, Геннадий Шеверёв, лауреаты международного конкурса Александра Ахромушкина, Светлана Шпагина. Место проведения: Камерный зал Дворянского Собрания.

21.00 Тайны усадьбы фон Мекк. Музыкальные аномалии. П. Чайковский фрагменты оперы «Евгений Онегин». Оперная студия. Художественный руководитель — Лариса Деева. Тульский государственный хор. Художественный руководитель и дирижёр — Александр Соловьев. Место проведения: Колонный зал Дворянского Собрания.

22.30 Легендарная киномузыка. Мелодии и песни из кинофильмов советской эпохи. Ансамбль «Легенда». Руководитель — Вадим Подалев. Солисты: Михаил Гришин, Анна Симоновская, Вера Лобан. Место проведения: Колонный зал Дворянского Собрания.

Экзотариум

Тула, ул. Октябрьская, 26

Вход — платный

8 (4872) 47-53-92

Мир не принадлежит только человеку, в такой своеобразной «коммунальной квартире» природы бесчисленное множество жильцов. Интеллигентные и практически незаметные соседи часто страдают от самых активных и шумных — людей! О диких животных Тулы и окрестностей, а также о том, как понять, кто живет совсем рядом, расскажут в Тульском экзотариуме на акции «Ночь музеев». Всех посетителей обещают напоить душистым чаем из ароматных и полезных растений, и, конечно же, поведают о свойствах каждого компонента. К примеру, в смородине полезны не только ягоды, но и веточки и листья, в них витамина С даже больше, а ещё необходимые организму минералы и фитонциды. Кроме того, вечернее время в экзотариуме — самое интересное! Ведь именно тогда просыпаются ночные животные, которые в обычное время работы экспозиции дремлют.

Тульский историко-архитектурный музей

20 мая в 18.00 у здания Старой тульской аптеки (пр. Ленина, 27) состоится выставка-квест берлинской художницы Ники Кук «Кровь с молоком/Blut und Milch».

Ника работает с мифологией и эмбриологией, создавая свой собственный маленький бестиарий с помощью зоологических экспедиций в мифологию. Так появился и постоянно расширяется её авторский проект-собрание NikaKukstKamera».

20 мая в 19.00 откроется выставка авторских кукол от уникального семейного дуэта: Димы ПЖ и Натальи Побединой.

Выставка посвящена 20-летию кукольной галереи «Вахтановъ» — нашего давнего партнера. Два замечательных мастера кукольного искусства, работающих в совершенно разных манерах, представят тульской публике яркую экспозицию. Бонус — инсталляция «Наизнанку»!

20 мая с 19.00 до 00.00 пройдет выставочный проект «Неактуальное искусство» (ксилография, акварель М. М. Верхоланцева (Москва).

В 15.00 состоится встреча с композитором Кириллом Широковым. Открытая репетиция пьесы «things» для неограниченного количества играющих.

18.00 — концерт ансамбля «the same» в трёх отделениях. Это своего рода перформанс для восприятия. Опыт погружения в прибрежную тишине территорию, разделённый на три. Проба развернуть непривычно долгое для нас время, непривычно медленное для нас его протекание, в трёх частях. Во втором отделении запланирована пьеса «things» для неограниченного количества играющих. Это сочинение, в исполнении которого может принять участие любой желающий (при условии присутствия на предшествующей концерту открытой репетиции). В этой вещи у каждого участника есть только один тихий звук, который он может время от времени играть, внимательно слушая других

20 мая в 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 состоятся платные ночные экскурсии по Всехсвятскому кладбищу.

Во время экскурсии можно получить общее представление об истории Тульского некрополя, эволюции малых архитектурных форм (надгробий), узнать о «тульских брендах» и судьбах известных туляков.

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Тульская обл., Заокский район, п/о Страхово

8−906−702−57−52

Все мероприятия музея бесплатны

20 мая в 18.00 состоится творческий вечер с показом документального фильма «Больше чем любовь» и рассказом о судьбе музея-усадьбы и Поленовых. Творческий вечер проводит директор музея Н.Ф. Поленова.

21 мая в 12.00 — все желающие смогут принять участие в экскурсии с посещением Большого Дома, Аббатства, Адмиралтейства, «Город мастеров» и с показом выставки династии художников Лощининых из Рязани (живопись, керамика, ткачество) и выставки Павлопосадских платков «Дивный сад».

Тульский государственный музей оружия (шлем)

Тула, ул. Октябрьская, 2

(4872) 47−22−41

С 18.00 до 24.00 вход в здание музея оружия бесплатен, все мероприятия кроме экскурсии — бесплатны

17.00 Мастер-класс «Цветы гвоздик багряно-алые…».

17.30 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев». Праздничная концертная программа.

18.00 Тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». платно.

18.30 Конкурс поэзии «Серебряного века презвон…».Конкурс поэзии «Серебряного века презвон…».

18.30 Круглый стол «1917: взгляд через столетие».

В круглом столе принимают участие преподаватели и студенты вузов, научные сотрудники музея оружия. Среди обсуждаемых сюжетных линий: основные события 1917 года и их влияние на последующий ход истории, личность и революция; историческая память и историческая культура; 1917 год в Туле и другие.

19.30 Демонстрация кинохроники, посвященной Октябрьской революции и династии Романовых.

21.55 Праздничное светомузыкальное представление «Еще на закате мерцали…».

Тульские древности

Тула, пр. Ленина, 47

Телефон: (4872)36−16−63

Бесплатно

20 мая с 18.00 до 21.30 Праздничные мероприятия, посвящённые Ночи музеев. В программе: мастер-класс «Цветок Куликова поля», травяной сбор (дегустация чая, мастер-класс), интерактивное занятие в музее «Природа Куликова поля», музыкальный вечер с участием творческой группы «FS».

Музей купеческого быта в Епифани

Тульская область, Кимовский район, Епифань, ул. Кимовская, 8

8 (48735) 7−22−65

Бесплатно

20 мая с 18.00 до 20.00 Тематический вечер «Кухня Куликова поля». В программе экскурсия на купеческую кухню и в закрома Байбаковых, кинопоказ фильма телеканала «Союз» из цикла «Кулинарное паломничество» или наглядный пример как приготовить блины на пеньках, чаепитие на веранде с дегустацией продукции, выращенной на усадьбе Байбаковых.

Музейный комплекс Монастырщино

Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино

8 (48735) 3−15−46

Бесплатно

В рамках акции «Ночь музеев» в Монастырщино состоится ежегодный традиционный фестиваль «Былина». Он начнётся 19 мая в 11.00 с заезда гостей и участников фестиваля, факельного шествия до могилы неизвестного солдата, митинг, реквием-концерт с исполнением военно-патриотических песен.

На фестивале 20 мая вас ждёт концертная программа, игра-приключение «Щит предков», работа интерактивных площадок во время фестиваля, вечерняя программа: экологическая экскурсия, ночной кинопоказ.

Ясная Поляна

Тула, ул. Октябрьская, 12

8 (4872) 47-67-12

Вход свободный

20 мая музей-усадьба «Ясная Поляна» в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В 18.00 в галерее «Ясная Поляна» все будет готово к приему гостей. Мероприятия пройдут не только в здании галереи, но и в уютном внутреннем дворике, связывающем ее с издательским домом «Ясная Поляна». Оба музейных здания были построены в конце XVIII века и хранят немало интересных историй, которые в рамках акции расскажут сотрудники нашего филиала.

В программе «Ночи музеев»:

18.00 и 22.00 Экскурсия по выставке московской художницы Марины Ханковой «Старая Азбука». В экспозиции представлены авторские эскизы и акварельные иллюстрации к «Русской Азбуке» Льва Толстого. Эти работы возвращают в атмосферу детства, погружают в светлый мир волшебных сказок и напоминают о традиции семейного чтения. Место проведения – галерея «Ясная Поляна».

18.45 и 20.00 Интерактивное занятие с детьми «В гостях у яснополянских башенок». Занятие рассчитано на детей младшего школьного возраста, которые смогут познакомиться с усадьбой Льва Толстого в игровой форме. Место проведения – внутренний дворик или галерея «Ясная Поляна» (в зависимости от погодных условий).

20.00 Экскурсия «Путешествие по Зарецкой стороне Тулы. Истории городских усадеб XVIII века и их владельцев». Гости экскурсии, охватывающей все пространство нашего филиала на Октябрьской, узнают об истории дома оружейника Ивана Кобылина (в нем сейчас располагается галерея) и дома купца Тимофея Плахова (здание издательского дома). Вместе с сотрудниками музея они не только осмотрят здания снаружи, но и заглянут на первый этаж и в подвал дома Плахова, где сохранились сводчатые потолки и старинная чугунная лестница.

С 18.00 до 22.00 «Живой путеводитель». Сотрудники книжной лавки музея познакомят посетителей с краеведческими изданиями, представленными в продаже, и ответят на их вопросы. Место проведения – книжная лавка «Ясная Поляна».

С 18.00 до 22.00 «Сувенир на память» – выставка-продажа авторских украшений и предметов интерьера, выполненных в разной технике. Место проведения – салон «Все художества».

Тульский кремль

Тула, ул. Менделеевская, 2

8 (4872) 31-25-38

Платно

В кремле состоится экскурсия «Город на ладони». Маршрут протяженностью более 1 км будет пролегать именно по стенам, с посещением башен крепости. Ступая по боевому ходу кремля, вы прикоснетесь к истории этого места, ощутите дыхание прошлого. Величественный архитектурный памятник не раз был местом, где вершилась история нашей страны

Художественный музей

Тула, ул Ф. Энгельса, 64

8 (4872) 35-40-53

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Конкурс «Я — экскурсовод». Каждый посетитель во время проведения акции «Ночь музеев» может записать на свой смартфон видео-рассказ о выставке, экспонате, мероприятии, которые особенно понравились (до 90 секунд). Снятое видео нужно будет опубликовать на личной странице в соцсетях: «Одноклассники», «ВКонтакте» или Facebook с хэштегами: #ТОХМ #ночьмузеев2017, #культурарф, #яэкскурсовод.

18.00 Квест «Музейный бестиарий». В средние века бестиариями (от лат. Bestia — «зверь») назывались иллюстрированные книги, содержавшие сведения о самых разнообразных животных как реальных, таки вымышленных. Путешествуя по «музейному бестиарию», вы познакомитесь с реальными и фантастическими животными, изображения которых найдете в живописи и скульптуре, декоре посуды и мебели

Краеведческий музей

Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8

(4872) 30−79−75

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.30 Проведение тематического мастер-класса «Мы ждем лето», в котором будет предложено выполнить из бисера и сутажа легкий аксессуар, который будет прекрасно смотреться с летней одеждой.

19.30 Интерактивная экскурсия «Узнай след и голос». В ходе специальной экскурсионной программы участники познакомятся с большим разнообразием животного мира дикой природы Тульского края. Узнают об особенностях обитания зверей, птиц и насекомых, об их поведении в естественной среде. Ярким дополнением программы станет увлекательный конкурс «Угадай след и голос», где можно будет проверить себя на знание тульской фауны.

20.00 Авторская экскурсия Полозова Е. М. по выставке «Мастер красоты», посвященной 110-летию со дня рождения тульского художника-оружейника М. И. Глаголева . В ходе экскурсии участники познакомятся с жизнью и творческой деятельностью нашего интересного земляка — Михаила Ивановича Глаголева, коренного туляка, разносторонне талантливого человека, долгие годы с 1929 г. работавшего на Тульском оружейном заводе и в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия.

20.30 Тематическая экскурсия по выставке изделий мастеров народных ремесел Краснодарского края «Ты Кубань, ты наша Родина!» куратора проекта Малолетневой О. А. .

Выставка «Ты, Кубань, ты наша Родина!» представляет изделия современных мастеров народных ремесел и промыслов Краснодарского края, выполненные из различных материалов в традиционных техниках и технологиях. В ходе экскурсии гости музея ближе познакомятся с богатейшим миром декоративно-прикладного творчества, секретами мастерства и вековыми традициями народов юга России. Свои работы представляют лучшие мастера декоративно-прикладного искусства Кубани — участники и дипломанты Международных, Всероссийских, Краевых, Региональных фестивалей, смотров, конкурсов и выставок

21.00, 22.00, 22.45 Интерактивная экскурсия «Ночная экспедиция: с места в карьер».

Участники программы познакомятся с историей тульского края с древнейших времен, когда на нашей земле обитали огромные животные — мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, а также с представителями современной фауны тульского края. Экскурсия пройдёт в необычном формате — в таинственном полумраке, при свете единственного луча от фонарика.

Дом-музей Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82

8 (4872) 56-77-31

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

С 18.00 до 20.00 в музее пройдёт экологический концерт в исполнении преподавателей и учащихся Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского «Рождает музыка природу».

С 18.00 до 23.00 все желающие смогут принять участие в акции «Интерактивная поэзия в литературном музее». Любителям поэзии будут предложены стихи великих поэтов, посвященные природе, озвучив которые, можно будет получить сувенир на память о посещении музея. Ролики с чтением стихотворений будут размещены на странице Дома-музея В. В. Вересаева в Вконтакте.

В течение вечера будут работать креативные зоны «Рисуем вместе». В течение всей акции будут действовать 2 креативные зоны (в беседке на территории усадьбы и в одном из залов музея). На них семейной аудитории будет предложено попробовать себя в роли художников, воспевающих кистью красоту природы.

В 20.00 — лекция «Культ зеленого чая в странах Восточной Азии от путешественницы Елены Востриковой» с дегустацией. Интерактивный рассказ с дегустацией от путешественницы Востриковой Елены. Посетители узнают о связи В. В. Вересаева с культурой Японии, о загадочных культурах Китая и Кореи. А точкой пересечения этих культур станет зеленый чай, о котором расскажет активная тульская путешественница.

Историко-мемориальный музей Демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9

8 (4872) 39-37-74

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Музейный тест «Кто ты из Демидовых?». Интерактивная музейная игра. В рамках музейной ночной программы «Загадочные истории Демидовых» музей предлагает каждому посетителю пройти музейный тест «Кто ты из Демидовых?». После теста каждый участник получит сертификат

18.00 Мультимедийная программа по записи «Демидовский сад». В рамках музейной ночной программы «Загадочные истории Демидовых» музей предлагает мультимедийную лекцию «Демидовский сады». Прокофий и Григорий Демидовы — основатели ботанических садов, собиратели уникальных коллекций растений.

18.00 Посещение фамильного склепа Демидовых.

Частью историко-мемориального музея Демидовых является родовая усыпальница Демидовых, которая является единственной родовой усыпальницей представителей рода и единственным внутрихрамовым захоронением в России и мире

С 18.00 до 00.00 будет работать зона для фотографирования — тантамареска «Прокофий Демидов» портрет художника Левицкого (в которой каждый желающий сможет запечалиться себя в качестве одного из представителей рода Демидовых)

Музей «Спасское»

Тульская область, Новомосковский район, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а

8 (4876) 29-01-46

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Мастер-класс по рисунку в смешанной технике «Живая вода». Мастер-класс.

В мастер-классе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 лет, тема обусловлена Годом Экологии. В распоряжении участников — гуашь и акварель, а также помощь и советы художника-декоратора музея — Валиулиной Т. Б. .

19.30 Презентация музея «Спасское».

Слайд-шоу о различных аспектах работы музея, информативная часть с рассказом об истории и традициях музея

20.30 Интерактивная лекция по истории села «Спасское».

Лекция включает в себя зрительный ряд из фотографий, а также информацию по истории села Спасское начиная с XVII века до наших дней и короткометражный фильм о селе, снятый 1-м телевизионным каналом в 80-е годы XX в.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

Тула, пр. Ленина, 16

8 (4872) 36-18-85

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Концерт ансамбля гармонистов «Озорные переборы».

Концерт с участием ансамбля гармонистов «Озорные переборы» Городского концертного зала г. Тулы. «Озорные переборы» награждались Почетными грамотами управления культуры администрации города Тулы, Почетными грамотами администрации города и области

20.00 Лекция «Роль П. П. Белоусова в оздоровлении Тулы».

К Году экологии гостям акции предлагается прослушать лекцию об общественном деятеле П. П. Белоусове , вошедшем в историю Тулы как создатель одного из лучших российских городских парков.

22.00 Посетителям предлагается посмотреть видеозарисовки музыкальных миниатюр из цикла «Времена года» П. И. Чайковского .

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

8 (4872) 41-04-60

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

15.00 «Сиреневый» пленэр с тульским художником М. Левшиным.

18.00 Музыкально-поэтическая гостиная «Сиреневый вечер». В программе гостиной: выступление учащихся Детской школы искусств № 1 г. Тулы, выступление литературно-музыкальной студии «Вега», мастер-класс по танцу «Сиреневый вальс».

20.00 Мастер-классы «Рисуем сирень» (живопись), «Ветка сирени» (вышивка) по декору и сервировке проведет декоратор Татьяна Кравец.

21.00 «Чайный сиреневый стол».

Тульские самовары

Тула, ул. Менделеевская, 8

8 (4872) 31-23-33

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

21.00 Мастер-класс по приготовлению сбитня «Выпей сбитня и чайку, позабудешь ты тоску». В программу мастер-класса входит рассказ о приготовлении и рецептах сбитня, а также чайных традициях конца 19 века.

20.00 Театрализованная постановка «Не самоваром единым». Мероприятие посвящено деятельности известного тульского самоварного фабриканта А. С. Баташева в обществе акклиматизации и на поприще птицеводства

Тульский военно-исторический музей

Тула, Московский вокзал

Мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»».

8 (4872) 46-25-80

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

19.00, 21.00 Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города посетить бронепоезд «Тульский рабочий» и принять участие в квесте «Наш паровоз, вперед лети!». 2017 г. — год столетия русской революции, сыгравшей огромную роль в мировой истории. Вы увидите на фотовыставке уникальные фотографии и документы 1917−1918 годов, совершите виртуальное путешествие в прошлое и пройдете по улицам Тулы, названным в честь революционных событий. Вы узнаете о том, как был одет и вооружен солдат Красной Армии, чем его кормили, как лечили, какие песни он пел и какие книги читал.

Богородицкий дворец-музей и парк

Тульская область, Богородицк

8 (48761) 2−25−32

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 «Есть в Богородицке парк». Литературно-музыкальная презентация, приуроченная к выходу второго переиздания одноименной книги О. Н. Любченко . Вход по пригласительным билетам.

19.00, 20.00 Мастер-класс по акварельному рисунку по мотивам работ А. Т. Болотова с видами Богородицкого парка.

19.00, 20.00 Мастер-класс по изготовлению духов в традициях позапрошлых веков.

21.00 «Сюрприз для матушки императрицы». Сценическая редакция муниципального домашнего театра «У Гаши» по мотивам рассказа Екатерины II «Баба бредит, черт ли ей верит».

19.00, 20.00 Мастер- класс по чайным сборам и чайным традициям.

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

Тульская область, Чернский район, М. О. Тургеневское , с. Тургенево, ул. Школьная, 13

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

20.00 Путешествие по Тургеневским местам. В программе: видеоматериалы связанные с писателем в России (Тульская и Орловская области). Входит в музейно-образовательную программу «Страницы биографии И.С. Тургенева»

Выставочный зал

Тула, Красноармейский пр. 16

+ (4872) 56−09−92

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Предлагается принять участие в коллективной акции «Ночной гобелен» и создать макси-гобелена в музейную ночь. Но предварительно вы сможете сделать мини-гобелен для себя на мастер-классе Екатерины Зерновой.

19.00 Интерактивная экскурсия «Цветы и ароматы».

Интерактивная экскурсия «Цветы и ароматы» по выставке живописи Михаила Левшина познакомит с авторскими цветочными натюрмортами и погрузит в атмосферу удивительных запахов и ароматов.

19.00 Мастер-класс по боди-арту. Участники узнают историю возникновения боди-арта, познакомятся с его основными видами и смогут попробовать себя в этом виде творчества.

18.00 «Живые скульптуры».

«Живые скульптуры» весь вечер будут сопровождать посетителей, расскажут интересные истории о цветах и не дадут скучать никому.

Музей командира крейсера «Варяг»

Тульская обл., Заокский район, село Савино

8 (48734) 4−15−29

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.00 Мультимедийный экологический вечер «Колокола тревоги!».

Цель вечера: привлечь внимание к глобальным проблемам планеты Земля. Помочь в осознании необходимости личного вклада каждого человека в сохранении окружающей среды. Привлечь внимание детей и взрослых к участию в природоохранных мероприятиях с помощью загадок, головоломок, игр на тему экологии. Всё будет сопровождаться показом слайдов.

Музей-усадьба Болотова «Дворяниново»

Тульская область, Заокский р-н, д. Дворяниново

8 (48734) 2−2227

Вход в музеи, посещение постоянных экспозиций и временных выставок, фотозоны – бесплатно. Мастер-классы, квесты, интерактивные программы, экскурсии и прочее — платно

18.30 Концерт классической музыки лауреата международных конкурсов (фортепиано) Веры Воронежской.

20.00 Показ фильма режиссер фильма Алексей Пищулин «Андрей Болотов: Рецепты счастья и плодородия»,

21.00 Приготовление ухи по рецепту А. Т. Болотова .

Алексинский художественно-краеведческий музей

Тульская область, Алексин, ул. Советская, 38

8 (48753) 6−03−74

Мероприятия бесплатные (кроме аттракциона «Тир»)

20 мая музей будет работать с 19.00 до 23.00.

В программе посещение музейных экспозиций, праздничный концерт, дефиле театра мод Дома детского творчества, викторина, посвященная Году экологии в России, полевая кухня, веселое фотоателье, «Интеллектуальная барахолка» (возможность приобретения сувениров hand made), чеканка памятных монет, катание на БТР, выступление клуба реконструкции «Южная крепость».

Арсеньевский краеведческий музей

Тульская область, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 4

8 (48733) 21−0-42

Бесплатно

18 мая в 17.00 состоится виртуальная экскурсия по природным памятникам, родникам и достопримечательностям Арсеньевского района

Белёвский художественно-краеведческий музей им. П.В. Жуковского Тульская область, Белев, ул. К. Маркса, 114

8 (48742) 4−32−95

Вход свободный Праздничные мероприятия пройдёт 19 мая. 18.00 Презентация пешеходного экомаршрута «Удивительное рядом» Виртуальное путешествие, охватывающее южную часть территории города с окрестностями и знакомящее участников с природными и историческими объектами родного края. 19.00 Мастер-класс по свит-дизайну «Сладкие букеты». 19.00 Мастер-класс- изготовление картин из крупы. 19.00 Фитовкусные чаи. Дегустация и составление фирменных музейных чаёв. Рассказ об истории возникновения чая и чайных традициях на Руси 19.00 «Знатоки природы». Конкурсы, загадки, викторины. 19.00 Работа видеосалона. Показ лучших российских и зарубежных художественно-документальных фильмов о природе. Веневский краеведческий музей

Тульская область, Венев, Красная площадь,

8 48745 2−55−82

Бесплатно

20 мая в Венёве пройдут следующие мероприятия.

11.00 Интерактивное посещение выставки «От веретена до станка» (автор проекта -народный мастер Р. Ф. Екатерина Зернова).

Знакомство с древним ремеслом — ткачеством, освоение этой технологии на бердышке и ткацком станке, а также освоение прядения на веретене и самопрялке.

11.00 Интерактивное занятие «Детская забава — тряпичная кукла».

Знакомство с традиционной забавой крестьянских детей -тряпичной куклой, а также знакомство с коллекцией кукол из фондов музея. Мастер класс «Птичка-невеличка».

11.00 Интерактивное занятие «У солдатского костра».

Знакомство с предметами быта солдата, викторина «Великая Отечественная война».

Воловский районный художественно-краеведческий музей

Тульская область, Воловской район, п. Волово, ул.30-летия Победы, 17-а

8 (48768) 2−11−07

Вход свободный

20 мая, 21.00 Открытие выставки «45-ть героических дней». Выставка посвящена обороне г. Тулы в дни Великой Отечественной войны

21.30 Мастер-класс по изготовлению (плетению) поясов из нитей (дергунец на 5 и 7 пальцах).

22.00 Показ художественного фильма «Не стреляйте белых лебедей».

Дубенский краеведческий музей

Тульская область, Дубенский район, Дубна, ул. Чекалина, 1

+7 (48732) 2−18−70

Бесплатно

18 мая с 17.00 будет проходить обзорная экскурсия по музею. Углубленный обзор темы, посвящённой обороне Тулы и освобождению Дубенского района в 1941 году. Просмотр фильмов: «1941. Неизвестная битва», «Маршал Шапошников»

Музей им. А. Чирикова

Тульская область, Дубенский район, Лужное, ул. А. Чирикова,

8 (48732) 3−21−67; 8 (48732) 2−18−70

Бесплатно

18 мая с 17.00 до 23.00 все желающие смогут посетить экскурсию по залам о великих мореплавателях Тульской земли; просмотр фильма «Баллада о Беринге».

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики»

Тульская область, Донской, Бобрик-гора, ул. Красноармейская, 9

8 (48746) 3−6244

Бесплатно

Мероприятия пройдут 20 мая.

18.00 «В гостях у Бобриков». Интерактивная программа. Участников ждут разнообразные конкурсы и концерт творческих коллективов города.

19.00 «За природу в ответе и взрослые и дети». К Году экологии. Игровая познавательная игра.

20.00 Мастер-класс «Народные куклы-обереги» по изготовлению традиционной тряпичной куклы.

Ефремовский районный художественно-краеведческий музей

Тульская область, Ефремов, ул. Красная площадь, 1

8 (48741) 6−54−07

Бесплатно

20 мая в 17.00 «Город, овеянный веками» — виртуальная экскурсия, посвященная 380-летию основания Ефремова.

Посетители путешествуют по улицам старого Ефремова, по старинным почтовым открыткам и фотографиям с видами города, узнавая истории из истории родного края

19.30 «Удивительный животный и растительный мир Ефремовского края» — интерактивная экскурсии, посвященная Году экологии в России. Факты о жизни животных и растений родного края и многое другое. Экскурсанты узнают об экологии, как науке, и о важности бережного отношения к окружающей природе, отгадывают загадки, одновременно узнавая интересные

21.00 «Наши герои» -видеолекторий. Видеолекторий о ефремовцах, ветеранах Великой Отечественной войны.

Ефремовский Дом-музей И.А. Бунина

Тульская область, Ефремов, ул. Тургенева, 47

8 (48741) 6−64−44

Бесплатно

20 мая с 14.00 пройдет День открытых дверей.

14.00 Работа выставки Сергея Чернышева «Чудо, имя которому — творчество» (Московская государственная школа акварели Сергея Андрияки).

16.00 Проведение обзорных и тематических экскурсий по музею.

20.00 Кинопоказ «Солнечный удар» (реж. Н. С. Михалков , 2014 г.).

Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина

Тульская область, Кимовск, ул. Ленина, 44-а

8 (48735) 5−29−92

18 мая пройдёт праздничные мероприятия.

15.00 Видеолекторий «Красная книга Куликова поля» — рассказ о редких растениях нашего края.

15.40 Тематическая экскурсия «Образ природы в сознании средневекового человека на материале выставки «Сказание о Мамаевом побоище»

16.30 Мультмарафон «ЭКО».

Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна

Тульская область, Киреевский район, Киреевск, ул. Чехова, 6-а

8 (48754) 6−27−57, 8 (48754) 6−73−52

Вход свободный

20 мая в 19.00 Квест-игра «Путешествие по реке времени».

20.30 Вернисаж «Коллекция моделей автомобилей В. Жмулина» и презентация

21.00 Вернисаж «Время вперёд». В. М. Нагибнев .

22.00 Фильм, посвящённый году экологии.

Куркинский краеведческий музей

Тульская область, Куркинский р-он, Куркино, ул. Октябрьская, 41-а

8 (48743) 513−56

Вход свободный

20 мая в 18.30 «Ночь музеев. Тайны Октябрьской революции 1917 года: правда и вымысел». Тематический вечер, в рамках которого пройдет тематическое занятие

Историко-художественный музей Новомосковска

Тульская обл., Новомосковск, Комсомольская ул., 28

8 (48762) 6−03−78

Бесплатно

20 мая с 18.00 — Мультимедийная историко-познавательная программа «Назад в СССР» (60−70-е годы XX века). В программе: литературная композиция, театрализованные миниатюры, показ документальной хроники, мини-выставка из фондов музея.

Одоевский краеведческий музей

Тульская область, Одоев, ул. К. Маркса, дом 35-а (площадь В.И.Ленина)

(48736) 4−16−81

Бесплатно

18 мая и 20 мая с 8.00 до 18.00 состоятся Дни открытых дверей в музее. Посетители чсмогут поучаствовать в экскурсиях по музею.

18 мая откроется выставка «Мы наш, мы новый мир построим». Выставка посвящена установлению Советской Власти в Одоеве. На выставке представлены фотографии, документы, газеты и предметы того времени.

20 мая в 20.00 — просмотр немого кино «Октябрь». Историко-революционный фильм, снятый к 10-летию Октябрьской революции. События 1917 года, итогом которых стал залп крейсера «Аврора» и штурм Зимнего дворца, были восстановлены с максимальной точностью.

Плавский районный краеведческий музей

Тульская область, Плавск, ул. Калинина, 3

Бесплатно

20 мая 17.00 Видео-презентация на тему «200 лет со дня рождения художника-мариниста Айвазовского Ивана Константиновича».

Суворовский районный краеведческий музей

Тульская область, Суворов, ул. Калинина, 2-а

(48763) 20256

Бесплатно

Все мероприятия пройдут 20 мая.

19.00 Бесплатная обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея и выставке «Флорентийская мозаика» мастера из Москвы — Ильина Владимира Львовича (резьба по камню).

На выставке посетители услышат рассказ экскурсовода об историческом прошлом нашего района, Черепетском районе в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг., смогут увидеть уникальные и редкие работы мастера Ильина Владимира Львовича, резчика по камню

20.00 Познавательно-развлекательная программа «Я, ты, он, она — вместе целая страна»

Как жили люди в СССР. Рассказ о жизни и быте советских граждан, конкурсы на знание советских песен и фильмов, фраз из фильмов, ставших крылатыми.

21.00 Мастер-класс «Мы из СССР» по изготовлению поделок, популярных в Советском Союзе — закладки и шторы из открыток, цветы из разноцветной бумаги и т. д. — мастер-класс проводит Жеманова Людмила Петровна.

22.30 «Музейная ночь с чашечкой чая». Приятным завершением вечера для посетителей будет беседа за чашечкой чая.

Художественно-краеведческий музей МО Тепло-Огаревский район

Тульская область, пос. Теплое, пер. Коммунальный, 8

8 (953) 427-80-85

Бесплатно

20 мая в 19.00 приглашаются все желающие на выставку, приуроченную к 100-летию революции 1917 года. В рамках акции состоится круглый стол на тему: «Октябрьская революция: величайшее событие 20 века или социальная катастрофа?».

Узловский художественно-краеведческий музей

Тульская область, Узловая, ул. Беклемищева, 48

8 (48731) 6−34−04

Бесплатно

Мероприятия пройдут 19 мая.

18.00 Открытие художественной выставки членов Союза художников России Ирины Ерошкиной и Елены Пятаковой «Встреча».

С 19.00 до 22.00 Игры, экскурсии, викторины, мастер-классы для всей семьи: «Прогулки по Третьяковской галерее», «Угадай автора картины», «Собери натюрморт», викторина «Узловской галерее 30 лет!», мастер-класс для больших и маленьких «Дружеский шарж».

Чернский районный историко-краеведческий музей имени Н.А. Вознесенского

Тульская область, Чернь, ул. Вознесенского, 8

(48756) 2−12−68

Бесплатно

19 мая с 18 до 22.00 Посетители музея проведут «Час экологии», «Час истории», «Час пионерии», «Час песни», «Час танца», «Час поэзии», Песенный марафон, «Час игры», «Час творчества», «Экскурсию с фонариком».

Щекинский художественно-краеведческий музей

Тульская область, Щекино, Ленина, 18

8 (487) 515-50-88

Бесплатно

20 мая посетители музея смогут посетить экскурсию «Мир, в котором ты живешь», экскурсию, знакомящую со знаменитыми музеями мира «Несокрушимое наследие человечества» и экскурсию, рассказывающую о музеях в годы Второй мировой войны.

Ясногорский районный художественно-краеведческий музей

Тульская область, Ясногорск, ул. Комсомольская, 2

(48766) 2−17−12

Бесплатно

20 мая с 18.00 до 21.00 Интерактивное путешествие по залам природы с загадками и заданиями в сопровождении фотослайдов «Экологическая тропа». Демонстрация мультфильма для семейного просмотра «Сказки старого дуба». Демонстрация фильма экологической направленности.