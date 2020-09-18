Выходные в Туле: 18-20 сентября
На День оружейника у нас большая афиша мероприятий: смотрите ее по ссылке.
Мари Краймбрери
Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 3000 руб.
За прошедший год молодая, но дерзкая Краймбрери сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.
Более 70 сольных концертов за год — без летающих акробатов, страз и танцоров, но всегда — при полном аншлаге.
Коля Маню
Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: 550 руб.
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»
Когда: 18-19 сентября, суббота-воскресенье, 00.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.
Rock-n-Roll Fest
Когда: 19 сентября, суббота, 18.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 500 рублей.
Oksioma
Когда: 19 сентября, суббота, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 350 рублей.
19 сентября в «Типографии» состоится концерт молодой исполнительницы Oksioma. Её песни – это лёгкая музыка с нежными джазовыми нотками и инди-эстетикой, которая погружает в приятную меланхолию и зажигает одновременно. Не обязательно привязываться к жанру, достаточно услышать и влюбиться.
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
Карабас (*** Забей)
Где: Harat's Pub.
Стоимость: 700 р.
«Тулица» — «Локомотив»
Где: манеж Центрального стадиона «Арсенал»
Стоимость: 100 рублей.
Птица
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: вход свободный.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
«Арсенал» – «Сочи»
Где: стадион «Арсенал».
Стоимость: 150-500 рублей.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»
Где: Дом-музей
Арт-проект «За садовой оградой»
Где: Дом-музей
Вход: свободный.
Дом-музей
Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.
Выставка «Плакаты Великой Победы»
Где: музей
60 работ — известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
«Белое каление»
Где: Ремесленный двор «Добродей».
Вход свободный.
19 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль «Белое каление». В программе — кузнечное шоу, гастрономический перформанс, церемония зажжения керосиновых фонарей, мастер-классы, экскурсии по единственному в регионе «Кустарному антимузею» и выставочному комплексу «Тульский резной наличник», квест-бук, тульское чаепитие, старинные игры и забавы.
Визуальное путешествие по кремлям России
Где: Тульский областной краеведческий музей.
Выставка «Там, где всегда хорошо»
Где: музей «Филимоновская игрушка».
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка.
Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать всё, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!