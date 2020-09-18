Выходные в Туле: 18-20 сентября

Что такое осень? Осень – это отличные выходные вместе с Myslo: крутые концерты, зажигательная вечеринка, экскурсия в музей роботов, спектакли и многое другое. А еще болеем за наших!

На День оружейника у нас большая афиша мероприятий: смотрите ее по ссылке.

Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 3000 руб.

На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ» — это не название концерта, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.



За прошедший год молодая, но дерзкая Краймбрери сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.



Более 70 сольных концертов за год — без летающих акробатов, страз и танцоров, но всегда — при полном аншлаге.

Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

Вход: 550 руб.

18 сентября на сцене «Типографии» состоится концерт регги-исполнителя Коли Маню. Коля Маню — яркий пример артиста, который создал себя сам. С 2010 года он делает ту музыку, которую хочет делать, не оглядываясь на моду и тренды. От того его песни искренние, и люди это чувствуют. В обойме у Коли много хитов, которыми он готов поделиться со всеми кто любит регги, раггамаффин и дэнсхолл… со всеми, «кто слова добра считает силой»!

Когда: 16-20 сентября, среда-воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Где: парк «Патриот Тула».

Стоимость: 300 руб.

Выставка «Там, где всегда хорошо» Когда: с 4 по 20 сентября. Где: музей «Филимоновская игрушка». Музей «Филимоновская игрушка» совместно с АНО КПЦ «Сказки Филимона» приглашают всех желающих посетить выставку живописных работ и мозаичных панно тарусского художника Марии Самолетовой. Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге» Когда: с 12 августа. Где: музейный комплекс «Куликово поле». 12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского

музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию

100-летия Республики Татарстан. а что в кино? Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. Ко-ко-ко! Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка. Самый жестокий год Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать всё, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.