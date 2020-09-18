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Выходные в Туле: 18-20 сентября

Выходные в Туле: 18-20 сентября

Что такое осень? Осень – это отличные выходные вместе с Myslo: крутые концерты, зажигательная вечеринка, экскурсия в музей роботов, спектакли и многое другое. А еще болеем за наших!
 

На День оружейника у нас большая афиша мероприятий: смотрите ее по ссылке

Мари Краймбрери

Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 3000 руб.

На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ» — это не название концерта, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

За прошедший год молодая, но дерзкая Краймбрери сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.

Более 70 сольных концертов за год — без летающих акробатов, страз и танцоров, но всегда — при полном аншлаге.
 

Коля Маню

Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: 550 руб.

Коля Маню

18 сентября на сцене «Типографии» состоится концерт регги-исполнителя Коли Маню.
 
Коля Маню — яркий пример артиста, который создал себя сам. 
С 2010 года он делает ту музыку, которую хочет делать, не оглядываясь на моду и тренды. От того его песни искренние, и люди это чувствуют. В обойме у Коли много хитов, которыми он готов поделиться со всеми кто любит регги, раггамаффин и дэнсхолл… со всеми, «кто слова добра считает силой»!
 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 16-20 сентября, среда-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям. 
 

Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»

Когда: 18-19 сентября, суббота-воскресенье, 00.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.

Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»

В Concert Hall пройдет пижамная вечеринка. Переодеться в пижаму можно будет в специальных кабинках. 
 
Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев, резидентов клуба, тематическое шоу, гоу-гоу, призы и ведущий.
 

Rock-n-Roll Fest

Когда: 19 сентября, суббота, 18.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 500 рублей.

Rock-n-Roll Fest

19 сентября в рамках Rock-n-Roll Fest на сцену тульского Concert Hall поднимутся три мощные и по-настоящему заводные команды:
не нуждающийся в представлении легендарный «Мистер Твистер», участники крупных европейских фестивалей московская группа Beat Devils и не менее крутые тульские парни Stressor.
 
Несколько часов живой музыки, танцы, отличные кухня и бар, общение и веселье – всё это ждет тебя в тульском Concert Hall.
 

Oksioma

Когда: 19 сентября, суббота, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 350 рублей.

19 сентября в «Типографии» состоится концерт молодой исполнительницы Oksioma. Её песни – это лёгкая музыка с нежными джазовыми нотками и инди-эстетикой, которая погружает в приятную меланхолию и зажигает одновременно. Не обязательно привязываться к жанру, достаточно услышать и влюбиться.

Автор проекта – Оксана Алёшина, участница ТВ-проекта «Новая звезда», джазового фестиваля И. Бутмана «Акваджаз» в составе группы Feelin’s.
 

Москва – Петушки

Когда: 18 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Москва – Петушки

18 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле, в этой истории нет , – если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Карабас (*** Забей)

Когда: 19 сентября, суббота, 20.00.

Где: Harat's Pub.
Стоимость: 700 р.

Карабас (*** Забей)

На сцене Harat's pub выступит советская панк-рок-группа «Карабас», это те самые легендарные *** ЗАБЕЙ. Большинство песен состоит из одного куплета и имеет длительность 30-50 секунд. Музыка коллектива преимущественно исполняется в пародийном контексте, близкой к жанрам: блюз, джаз, панк-рок, поп, французский шансон и даже кантри. На начальном этапе творческого пути группа играла в стиле панк-рок.
 
Развесёлые и местами матерщинные песни вкупе с алкогольными напитками гарантируют вам незабываемый вечер.
 

«Тулица» — «Локомотив»

Когда: 19 сентября, суббота, 18.00

Где: манеж Центрального стадиона «Арсенал»
Стоимость: 100 рублей.

«Тулица» — «Локомотив»

19 сентября на манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и калининградским «Локомотивом».
 
В ближайшую субботу она примет серебряного призера прошлого чемпионата СуперЛиги – «Локомотив» из Калининградской области. 
 
Билеты на первый домашний матч нашей команды можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке.
 

Птица

Когда: 18 сентября, пятница, 19.30.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: вход свободный.

Птица

18 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит группа «Птица».
Участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вице-победители международного конкурса рок-Евровидение Emergenza, особый гость на фестивале Ural Music Night, Rock-иммунитет, «Окна открой» и «Высоцкий. Фест».
 
Сразу разобраться в стиле группы непросто, настолько перемешались жанры рок-индустрии. Для кого-то в «Птице» звучит знакомым отголоском плачущая скрипка – отсыл к «БГ», кто-то цепляется за осмысленный и точный текст, как в «ДДТ», кого-то пронзает что-то до боли родное от «Калинова моста».
 
Лидер группы – Дмитрий Птица – определяет свое творчество как
фолк-гранж – колкая психоделика и нервный стиль Курта Кобейна.
 

Любовная отповедь

Когда: 19 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата и автора «Ста лет одиночества» Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
 
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой – Грасиэле – играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
 
Билеты на данный спектакль можно купить только в кассе театра.
 

«Арсенал» – «Сочи»

Когда: 20 сентября, воскресенье, 14.00.

Где: стадион «Арсенал».
Стоимость: 150-500 рублей.

«Арсенал» - «Сочи»

20 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 8-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и сочинским клубом.
 
Буквально в прошлом сезоне тульская команда выступала в еврокубках. Теперь «Арсенал» располагается в зоне стыковых матчей после семи туров Премьер-лиги.
 
У подопечных Владимира Федотова всё с точностью до наоборот. До того как Зенит сыграл с Арсеналом, Сочи занимал первое место в РПЛ. Сейчас сочинцы вторые и тоже могут гордиться таким стартом чемпионата России. В данный момент Сочи — единственная команда, не проигравшая в этом сезоне еще ни разу. Впрочем, матчи с лидерами у команды Владимира Федотова практически все еще впереди.

Билеты можно приобрести по ссылке.
 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября — 15 октября.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Арт-проект «За садовой оградой»

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

 

Выставка «Плакаты Великой Победы»

Когда: 20 августа — 30 сентября.

Где: музей П. Н. Крылова.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят
60 работ — известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
 

«Белое каление»

Когда: 19 сентября, суббота, с 17.00 до 21.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».
Вход свободный.

«Белое каление»

19 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль «Белое каление».  В программе — кузнечное шоу, гастрономический перформанс, церемония зажжения керосиновых фонарей, мастер-классы, экскурсии по единственному в регионе «Кустарному антимузею» и выставочному комплексу «Тульский резной наличник», квест-бук, тульское чаепитие, старинные игры и забавы.

 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьёвой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки — рассказать и показать многообразие
крепостей, от самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 

Выставка «Там, где всегда хорошо»

Когда: с 4 по 20 сентября.

Где: музей «Филимоновская игрушка».

Выставка «Там, где всегда хорошо» в музее «Филимоновская игрушка»

Музей «Филимоновская игрушка» совместно с АНО КПЦ «Сказки
Филимона» приглашают всех желающих посетить выставку живописных
работ и мозаичных панно тарусского художника Марии Самолетовой.
 

Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»

Когда: с 12 августа.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия Республики Татарстан.

 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Ко-ко-ко!

Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка.

 

Самый жестокий год

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать всё, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:30 0
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