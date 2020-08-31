18 сентября на сцене «Типографии» состоится концерт регги-исполнителя Коли Маню.

Коля Маню — яркий пример артиста, который создал себя сам.

С 2010 года он делает ту музыку, которую хочет делать, не оглядываясь на моду и тренды. От того его песни искренние, и люди это чувствуют. В обойме у Коли много хитов, которыми он готов поделиться со всеми кто любит регги, раггамаффин и дэнсхолл… со всеми, «кто слова добра считает силой»!

Альбом «Ghetto youth» — это 15 сочных треков, заставляющих тело танцевать. Это жизнеутверждающие тексты и вокал настоящего кингстонского бадмана. Альбом вышел полгода назад, но песни, как хорошее вино только настоялись, и требуют выхода в свет.

Открытие дверей в 19.00, в 20.00 начало.