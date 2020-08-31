Коля Маню
18 сентября на сцене «Типографии» состоится концерт регги-исполнителя Коли Маню.
Коля Маню — яркий пример артиста, который создал себя сам.
С 2010 года он делает ту музыку, которую хочет делать, не оглядываясь на моду и тренды. От того его песни искренние, и люди это чувствуют. В обойме у Коли много хитов, которыми он готов поделиться со всеми кто любит регги, раггамаффин и дэнсхолл… со всеми, «кто слова добра считает силой»!
Альбом «Ghetto youth» — это 15 сочных треков, заставляющих тело танцевать. Это жизнеутверждающие тексты и вокал настоящего кингстонского бадмана. Альбом вышел полгода назад, но песни, как хорошее вино только настоялись, и требуют выхода в свет.
Открытие дверей в 19.00, в 20.00 начало.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 сентября 2020, пятница
20:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 18:30
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽