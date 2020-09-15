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«Тулица» — «Локомотив»

«Тулица» — «Локомотив»

19 сентября на центральном манеже стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и калининградским «Локомотивом».

В ближайшую субботу она примет серебряного призера прошлого чемпионата СуперЛиги - «Локомотив» из Калининградской области. 

Билеты на первый домашний матч нашей команды можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
19 сентября 2020, суббота
18:00
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Касса
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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