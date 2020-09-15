«Тулица» — «Локомотив»
19 сентября на центральном манеже стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и калининградским «Локомотивом».
В ближайшую субботу она примет серебряного призера прошлого чемпионата СуперЛиги - «Локомотив» из Калининградской области.
Билеты на первый домашний матч нашей команды можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
19 сентября 2020, суббота
18:00
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00