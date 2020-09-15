«Тулица» — «Локомотив»

19 сентября на центральном манеже стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и калининградским «Локомотивом».

В ближайшую субботу она примет серебряного призера прошлого чемпионата СуперЛиги - «Локомотив» из Калининградской области.

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