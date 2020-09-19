Фестиваль «Поле Куликово»

19 сентября участники фестиваля ждут всех в средневековом лагере на берегу Дона. 20 сентября - на празднике по случаю Дня воинской славы России на Красном холме Куликова поля.

Почти четверть века накануне празднования годовщин Куликовской битвы у деревни Татинки Кимовского района Тульской области, где переправлялось войско Дмитрия Донского, обустраивается большой походный стан. Здесь в течение нескольких дней царит дух Средневековья, традиции Руси и Орды эпохи Куликовской битвы. На основании археологических, изобразительных и письменных источников наши современники воссоздают костюм, ремесла, кухню двух культур. В экспериментах - оттачивают мастерство владения оружием и технику ведения боя.

В 2020 году в фестивале «Поле Куликово» примут участие военно-исторические клубы и ремесленники из Саратова, Пскова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Иванова, Чаплыгина, Радужного, Краснознаменска, Боброва, Переславля-Залесского, Воронежа, Рыбинска, Тулы и городов Тульской области, Железногорска, Ростова-на-Дону, Москвы, Каширы, Ивантеевки, Щелково, Чехова, Борисоглебска, Калуги, Пензы, Костромы, Владимира, Ртищево, Сасово, Липецка, Ельца, Мурома, Рязани, Харькова.

Программа фестиваля разнообразна. Турниры по метанию копий, сулиц и стрельбе из лука, массовые сшибки-бугурты, конкурсы исторической кухни, военного и мирного костюма, лекции о вооружении эпохи Куликовской битвы, средневековая ярмарка и концерты фолк-групп … В субботу, 19 сентября, фестивальная площадка открыта для всех желающих с 10:00 до 17:00. Можно побывать на мастер-классах ремесленников и сделать стеклянные бусины, увидеть, как кузнец создает копии старинного оружия, научиться ткачеству и средневековым настольным играм, понаблюдать за состязаниями лучников, маневрами пехоты и кавалерии.

В воскресенье, 20 сентября, исторический праздник развернется на Красном холме. Участники фестиваля «Поле Куликово» воссоздадут события 640-летней давности. Вновь на Куликовом поле сойдутся воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, сразятся в поединке Пересвет с Челубеем, вооруженная конница и пешая рать.

Будут работать исторические площадки, посвященные традициям Руси и Золотой Орды. Зрители побывают в походном шатре русского воина и узнают об устройстве жилища кочевника, познакомятся с настольными играми Средневековья и погадают на альчиках. Как и воины эпохи Куликовской битвы, облачатся в доспехи, научатся сражаться с мечом и копьем. У ремесленников узнают, как плести кольчугу и пояса на дощечках, делать украшения и ткать на стане, резать ложки и печатать по ткани. Всех поклонников средневековой музыки ждет выступления фолк-групп «Сколот» и «Teufelstanz». Театр-студия «Обратная Перспектива» покажет кукольный спектакль «Возвращение Ходжи Насреддина».

Вместе с эпохой Средневековья на праздновании 640-летия Куликовской битвы будут представлены военно-исторические биваки, иллюстрирующие другие юбилеи 2020 года. К 500-летию Тульского кремля и Засечной черты реконструкторы развернут полевой стан стрелецкого войска, где можно узнать об оружии служилых людей, сфотографироваться с мушкетами и научиться заряжать пушку.

Бивак, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, познакомит с образцами артиллерийского и стрелкового оружия Красной Армии, особенностями противопехотных минных заграждений. Впервые будет представлено стрелковое оружие и снаряжение Советской Армии 1960-1990 годов, принимавшей участие после победы над фашизмом в других военных кампаниях. Оборонные предприятия Тульской области готовят выставку современной техники и вооружений, Центральный военный оркестр Министерства обороны России - праздничную концертную программу.

Напоминаем всем посетителям праздничных мероприятий на Куликовом поле о необходимости соблюдения мер личной безопасности по профилактике COVID-19. Носить средства индивидуальной защиты (маски) в музеях обязательно!

Подробная программа праздника и важная информация для посетителей на сайте музея.