19 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль «Белое каление». В программе — кузнечное шоу, гастрономический перформанс, церемония зажжения керосиновых фонарей, мастер-классы, экскурсии по единственному в регионе «Кустарному антимузею» и выставочному комплексу «Тульский резной наличник», квест-бук, тульское чаепитие, старинные игры и забавы.

Став участниками гастрономического перформанса, гости побывают «За столом у кузнеца» и опробуют ухват, сковородку, ложки и другую утварь, которую мастер выкует прямо на их глазах.

Битва-шоу «Между молотом и наковальней» соберет на соревнования молодых кузнецов, чтобы определить, кто из них быстрее доведет до белого каления металл или согнет тяжелый прут. Все желающие смогут и сами приобщиться к кузнечному ремеслу, принять участие в мастер-классах по ковке, чеканке и гравировке, а также в мастер-классах по выжиганию, верховой набойке и изготовлению тряпичной куклы.

В 20.00 настанет «Время зажигать» керосиновые фонари на Фонарной аллее. Облаченный в мундир фонарщик поднимется по кованой лестнице и поочередно зажжет светильники. Все фонари являются реконструкцией и воссозданы в Объединении центров развития культуры по фотографиям и архивным документам. Гости узнают, какие фонари освещали улицы города оружейников в разные эпохи, чем еще занимался фонарщик, какие необычные легенды связаны с этим ушедшим от нас ремеслом.