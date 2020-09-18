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«Белое каление»

«Белое каление»

19 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль «Белое каление».  В программе — кузнечное шоу, гастрономический перформанс, церемония зажжения керосиновых фонарей, мастер-классы, экскурсии по единственному в регионе «Кустарному антимузею» и выставочному комплексу «Тульский резной наличник», квест-бук, тульское чаепитие, старинные игры и забавы.

Став участниками гастрономического перформанса, гости побывают «За столом у кузнеца» и опробуют ухват, сковородку, ложки и другую утварь, которую мастер выкует прямо на их глазах.
 
Битва-шоу «Между молотом и наковальней» соберет на соревнования молодых кузнецов, чтобы определить, кто из них быстрее доведет до белого каления металл или согнет тяжелый прут.
 
Все желающие смогут и сами приобщиться к кузнечному ремеслу, принять участие в мастер-классах по ковке, чеканке и гравировке, а также в мастер-классах по выжиганию, верховой набойке и изготовлению тряпичной куклы.
 
 
В 20.00 настанет «Время зажигать» керосиновые фонари на Фонарной аллее. Облаченный в мундир фонарщик поднимется по кованой лестнице и поочередно зажжет светильники. Все фонари являются реконструкцией и воссозданы в Объединении центров развития культуры по фотографиям и архивным документам. Гости узнают, какие фонари освещали улицы города оружейников в разные эпохи, чем еще занимался фонарщик, какие необычные легенды связаны с этим ушедшим от нас ремеслом.
 
Экскурсии по первому и единственному в регионе «Кустарному антимузею» и комплексу «Тульский резной наличник» дадут возможность перенестись в прошлое и познакомиться с ремесленными традициями, в том числе и при помощи современных мультимедийных технологий. При этом в антимузее можно свободно прикасаться к экспонатам, опробовать вальцы, жернова, маслобойку и другие, ставшие необычными приспособления, облегчавшие быт наших предков, увидеть лимитированный самовар, уникальную кованную карту ремесел Тульского края и многое другое. В музее «Тульский резной наличник», где собраны аутентичные и воссозданные наличники, интересно расскажут об истории Тулы деревянной.
 
На ремесленном дворе пройдет квест-бук «Секреты Добродеев», игра-бродилка и необычный кузнечный фотоквест. Гостей ждут выступление фольклорного ансамбля «Дежа», тульское чаепитие на Пряничной веранде, а также старинные забавы на площадке «Деревянные игры».
 
Вход свободный.

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 сентября 2020, суббота
17:00
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Касса
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»
1 января, понедельник 00:00
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