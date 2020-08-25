Любовная отповедь
13 и 19 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата и автора «Ста лет одиночества» Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
13 сентября 2020, воскресенье
18:30
19 сентября 2020, суббота
18:30
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 сентября, суббота 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽