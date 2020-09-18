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Выставка военной техники, массовый забег и салют: как Тула отметит День оружейника
Фото из архива Myslo.

Выставка военной техники, массовый забег и салют: как Тула отметит День оружейника

Публикуем полную афишу праздника.

19 сентября с самого утра на площади Ленина г. Тулы начнет работу выставка современной военной техники, разрабатываемой и производимой на тульских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Вечером на площади Ленина пройдет большой праздничный концерт, выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова и артисты Тульской областной филармонии. В 21.00  туляков и гостей города ждет салют. А в Тульском государственном музее оружия состоится праздничное светомузыкальное представление.

программа
Площадь Ленина
  • 10.00 —  велопробег «Тула оружейная». Маршрут велопробега пройдет по улице Металлистов, Казанской набережной и завершится на пл. Ленина. Предварительная регистрация участников не требуется.
  • 18.00 − 21.00 — праздничный концерт. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, концертная программа Тульской областной филармонии.
  • 21.00 — праздничный салют.
ЦПКиО им. П. П. Белоусова
  • 10.00 — массовый забег «Бегущие сердца оружейников» при участии сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дистанцию на 400 м и 700 м пробегут дети, а взрослые выйдут на дистанцию 4 км. Для участия в забеге требуется электронная регистрация.
Тульский государственный музей оружия
  • 15.00 − 21.00 — тематические пешеходные экскурсии: «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы», «Стальные стражи», «Аллея Славы знаменитых г. Тулы». Интерактивные экскурсии: «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». В здании музея на территории Тульского кремля: «На южных рубежах стоять крепко!». Демонстрация видеофильмов о выдающихся тульских оружейниках (конференц-залы, здание-шлем).
  • 15.00 − 21.00 — интерактивные площадки на территории музея: «Фронтовая почта», «Я управляю «Смерчем», «Я управляю «Ураганом».
  • 15.00 − 21.00 — демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства (зал Славы российского оружия, здание-шлем).
  • 20.50 − 21.00 — праздничное светомузыкальное представление.
Казанская набережная
  • 14.00 − 15.00 — интерактивная программа «Потехе — час» на Казанской набережной. В программе: игры оружейной слободы; танцевальный мастер-класс «Городская кадриль»; конкурс «Частушки с «Любавой».
Городское пространство «Искра»
  • 11.00 − 13.00 — театрализованные представления из репертуара Тульского государственного театра кукол: «Петрушка на войне», «Сказки у самовара».
Тульский областной краеведческий музей
  • 11.30 − 14.30 — Knowledge — квест «Тула не только оружье ковала!».
Тульская областная научная библиотека
  • 11.00 − 19.00 — книжно-иллюстративная выставка «Оружейная Тула в лицах».
Мемориальный музей Н. И. Белобородова
  • 12.00 — концерт с участием солистов народной студии романса «Очарование».
Тульский кремль
  • В течение дня: экскурсия для школьников «В гостях у Каменного Великана».
Дом-музей В. В. Вересаева
  • В течение дня: интерактивное мероприятие «Тульские бренды».
Тульская областная детская библиотека
  • В течение дня: обзор книг для детей по истории оружейного дела в России «Щит и меч».
Музей П. Н. Крылова
  • 13.30 — мастер-класс «Поздравительная открытка ко Дню оружейника».
Тульский колледж искусства им. А. С. Даргомыжского
  • 14.00 − 16.00 — открытие художественной выставки «Пейзажи оружейной столицы».
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»
  • 12.00 — игра-викторина «Оружие наших побед».
  • 13.00 — лекция «История Дня оружейника в России».
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:07 +3
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