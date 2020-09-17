Онлайн-площадки: продаём здесь и сейчас

Онлайн-аренда и покупка торговых мест - быстро и совершенно бесплатно! Как бесплатно разместить свой товар на маркетплейсе или открыть интернет-магазин с минимальным вложением сил и времени? Расскажем лайфхак в нашей статье.

Уходя в историю, пандемия и последствия, связанные с ней, оставили след практически во всех сферах нашей жизни. И если где-то он постепенно преобразуется в воспоминание, то шопинг уже точно никогда не будет прежним.

Изменились привычки туляков, к ним в оперативном порядке адаптируются предприниматели. Теперь за покупками идут в онлайн-магазины, а значит, предпринимателям, которые хотят развиваться и зарабатывать, нужно «арендовать» свой магазин на маркетплейсах либо открывать личный интернет-магазин.

Это долго, затратно и проблематично, скажете вы. Это уже давно не так, ведь к современным экономическим условиям вынуждены адаптироваться не только предприниматели, но и инфраструктура поддержки, чтобы сделать этот переход максимально гладким.

В центре «Мой Бизнес» действует специальная программа для предпринимателей по выходу на крупнейшие маркетплейсы страны: Wildberries, OZON и «Беру!». Она бесплатна, и набор ещё открыт.

Понятно, что компаний в Тульской области,да и в целом по стране, способных удовлетворить колоссальный спрос на доставку своими силами, не так много. Поэтому маркетплейсы с уже настроенной инфраструктурой, доставкой по всей России и готовой аудиторией становятся для бизнеса выгодным решением. Только и здесь на входе не всё так просто, разобраться с этой системой и помочь наладить первые поставки обещают эксперты. Их сопровождение включает:

сбор и подготовку пакета документов для подачи на сотрудничество с электронной торговой площадкой (маркетплейсом), прохождение всех этапов согласования с площадкой, заполнение анкеты контрагента, заполнение прайс-листа

содействие в подключении к оператору ЭДО (электронный документооборот)

содействие в получении ЭЦП (Электронной цифровой подписи)

регистрация личного кабинета

анализ и подбор ассортимента

создание карточки товара (не более 30 карточек)

подготовка первичной поставки.

По итогам первого месяца самоизоляции в ANCOR отмечали, что в продуктовом ритейле в 2019 году доля онлайн-продаж составляла 0- 5%, в апреле этого года – 5-7%. Для сегмента, традиционно работавшего офлайн, это существенный рост. В секторе непродуктовой розницы доля онлайн-продаж подросла на10%. В DIY-сегменте (строительные материалы, товары для ремонта и др.) отмечен также рост 10%. А вот у продавцов одежды доля онлайн-продаж в самоизоляцию составила 100% против прошлогодних 15%, ведь они во время действия ограничительных мер были закрыты.

Успех продаж на маркетплейсах зависит от правильной стратегии: выбора площадки, товарного ассортимента, ценообразования. Стоит отметить, что первоначально нужно оценить все риски и свои силы, ведь товар должен быть конкурентноспособным, а компания — иметь все сертификаты и документооборот.

Предприниматели Тульской области заинтересованы в расширении бизнеса и понимают необходимость выхода в онлайн-пространство. Один из таких предпринимателей — Иван Чичинов, владелец компании по производству автоковриков, авточехлов и перетяжке руля коврикон.рф:

Иван Чичинов - На маркетплейсах мы не новички и на первых порах самостоятельно зарегистрировались как производитель на AliExpres. Количество заказов росло с каждым месяцем, и мы поняли, что нужно расширяться. К сожалению, времени на самостоятельный выход на еще один маркетплейс не было. Но благодаря центру «Мой Бизнес» все стало возможным. Зайдя в официальную группу центра Вконтакте, увидел информацию о новой услуге по выходу на крупнейшие маркетплейсы. Оперативно собрал стандартные документы о своей компании и подал заявку. Уверенно могу сказать, что сегодня онлайн-продажи — неотъемлемая часть бизнеса, и отсиживаться в офисе не получится, но при этом недостаточно просто выйти в онлайн и ждать продаж. Нужно понимать плюсы и минусы, особенности каждой из площадок. Успешный старт во многом зависит от первичного анализа, тестирования и грамотного использования площадки. Я очень доволен результатом, ведь теперь я могу сфокусироваться на самом производстве, внедрении новых технологий и расширении услуг компании. Что касается оффлайн-магазина, то сейчас мы реализуем нашу идею и совсем скоро откроемся в Щекино по адресу: ул. Парковская, 1, стр. 1.



Однако некоторые предприниматели не видят необходимости выходить на старте бизнеса в оффлайн, так как это подразумевает дополнительные затраты. Владелец магазина одежды «Ворона в короне» Юлия Дорошева рассказала о своем опыте самостоятельного выхода на маркетплейс и почему ее бизнес развивается только онлайн.

Юлия Дорошева — Старт нашего бизнеса был в феврале 2019 года, а уже в сентябре того же года мы вышли на маркетплейс Wildberries. Работы предстояло много: заполнение карточек товара, сбор и отправка заказов, выстраивание и внедрение системы скидок, наценок и прочих организационных процессов. В начале года мы были вынуждены приостановить производство, находящееся в Калуге, в связи с пандемией, и несмотря на то, что мы уже были на маркетплейсе, запланированную летнюю коллекцию выложить не смогли: поставщики не поставляли ткани, и шить было не из чего. После послаблений мы быстро восстановили весь процесс и отшили осеннюю коллекцию, чтобы к сентябрю опубликовать ее на Wildberries. На сегодняшний день у нас нет дополнительного канала сбыта. Открывать оффлайн-магазин в планах пока нет, хотя мы знаем, что центр «Мой Бизнес» поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя льготные условия аренды. Сейчас нас полностью устраивает электронная торговая площадка, и мы заинтересованы в продвижение нашего магазина на крупнейшем маркетплейсе.

И все же, хочется подчеркнуть, что онлайн продажи не заканчиваются выходом на маркетплейсы. Один из наиболее простых и распространённых способах охватить аудиторию в интернете — это создание сайта компании. Сайты, автоматизирующие рутинные операции, делают бизнес эффективнее и выгоднее.

Зачем нужен сайт:

Прямые продажи

Продвижение бизнеса в интернете

Брендинг

Подчеркнуть статус и имидж

Бизнесу, не поддающемуся автоматизации, незачем сложный функциональный сайт. Следует подумать об удобной подаче материала и располагающем дизайне.

Кому нужен сайт?

Если ваш бизнес может продавать в интернете, то вам нужен сайт.

Если ваши клиенты есть в интернете, то вам нужен сайт.

Если люди ищут ваши услуги в поисковиках, вам нужен сайт.

Как видите, бизнесу почти в любом случае нужен сайт. Центр «Мой Бизнес» поддерживает тульских предпринимателей и предлагает воспользоваться услугой по создание собственного сайт, который поможет выйти на новый уровень!

Один из предпринимателей, кто уже воспользовался такой услугой, – владелец студии загара MegaSun Дмитрий Юдин. Он признается, что на данном этапе сайт ему нужен для создания брендинга:

Дмитрий Юдин - Сегодня очень важно продвигать свой бренд, ведь зачастую при выборе салона люди обращают внимание на его имя. Мы на рынке уже давно и хорошо себя зарекомендовали, но всегда есть те, кто про нас не знает. Создавая сайт через центр «Мой Бизнес», я получаю не только интернет-площадку для создания бренда компании, но и в дальнейшем могу привлекать туда трафик, отслеживать, какое количество потенциальных покупателей зашло в тот или иной промежуток времени. Помимо солярия, мы продаем сопутствующие товары, например, крем для тела и автозагар, и для допродажи планируем разместить карточки с товарами на сайте. Таким образом, клиенты с легкостью смогут не только забронировать удобное время для посещения, но и сразу покупать уходовые средства для тела.

Если после прочтения статьи вы выделили для себя необходимость создать сайт или выйти на маркетплейсы, то центр «Мой Бизнес» ждет ваших заявок!

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой Бизнес» обеспечивает правильно построенную и целенаправленную поддержку развития малого предпринимательства в Тульской области. Специалисты центра подскажут, в каком направлении стоит развиваться начинающему предпринимателю, как получить поддержку для развития своего дела, а также необходимые знания и компетенции для ведения предпринимательской деятельности.

Больше информации — в центре «Мой бизнес»:

Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1.

Телефону 8-800-600-777-1.

Центр «Мой бизнес»

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