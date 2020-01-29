Карабас (*** Забей)
Внимание! Концерт переносится с 27 марта на 19 сентября.
На сцене Harat's pub выступит советская панк-рок группа «Карабас» это те самые легендарные *** ЗАБЕЙ. Большинство песен состоит из одного куплета и имеет длительность 30—50 секунд. Музыка коллектива преимущественно исполняется в пародийном контексте, близкой к жанрам: блюз, джаз, панк-рок, поп, французский шансон и даже кантри. На начальном этапе творческого пути группа играла в стиле панк-рок.
Развесёлые, и местами матершиные песни, вкупе с алкогольными напитками — гарантируют вам незабываемый вечер.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 сентября 2020, суббота
20:00
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00