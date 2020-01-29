Карабас (*** Забей)

Внимание! Концерт переносится с 27 марта на 19 сентября.

На сцене Harat's pub выступит советская панк-рок группа «Карабас» это те самые легендарные *** ЗАБЕЙ. Большинство песен состоит из одного куплета и имеет длительность 30—50 секунд. Музыка коллектива преимущественно исполняется в пародийном контексте, близкой к жанрам: блюз, джаз, панк-рок, поп, французский шансон и даже кантри. На начальном этапе творческого пути группа играла в стиле панк-рок.



Развесёлые, и местами матершиные песни, вкупе с алкогольными напитками — гарантируют вам незабываемый вечер.