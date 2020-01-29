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Карабас (*** Забей)

Карабас (*** Забей)

Внимание! Концерт переносится с 27 марта на 19 сентября.

На сцене Harat's pub выступит советская панк-рок группа «Карабас» это те самые легендарные *** ЗАБЕЙ. Большинство песен состоит из одного куплета и имеет длительность 30—50 секунд. Музыка коллектива преимущественно исполняется в пародийном контексте, близкой к жанрам: блюз, джаз, панк-рок, поп, французский шансон и даже кантри. На начальном этапе творческого пути группа играла в стиле панк-рок.

Развесёлые, и местами матершиные песни, вкупе с алкогольными напитками — гарантируют вам незабываемый вечер.

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 сентября 2020, суббота
20:00
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Касса
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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1 января, понедельник 00:00
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