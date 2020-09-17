Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»
В Concert Hall пройдет пижамная вечеринка. Переодеться в пижаму можно будет в специальных кабинках.
Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев резидентов клуба, тематическое шоу, гоу-гоу, призы и ведущий.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 сентября 2020, пятница
00:00
19 сентября 2020, суббота
00:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 18:30
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽