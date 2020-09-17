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Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»

Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»

В Concert Hall пройдет пижамная вечеринка. Переодеться в пижаму можно будет в специальных кабинках. 

Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев резидентов клуба, тематическое шоу, гоу-гоу, призы и ведущий.

 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 сентября 2020, пятница
00:00
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19 сентября 2020, суббота
00:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Мария Миронова. «Чтения со смыслом»
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26 сентября, суббота 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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