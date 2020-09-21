Александр Довбня: про киприотский футбол, партнерские роды и недальновидного баскетбольного тренера

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал», соцсети

- Саша, расскажи, почему именно футбол, а не теннис или какой-нибудь хоккей, например?

- Тут занятная история: у меня невысокие родители — около 165 см. В младших классах к нам в школу приходили из всех секций, кроме футбольных. Мне очень нравился баскетбол, решено было записаться туда в 5 лет. Но после первого занятия тренер позвонил папе, спросил про их рост. Они честно признались, что не самые высокие люди. Тогда руководитель секции заявил, что у меня не сложится с баскетболом из-за генетики. А в итоге я вымахал до 190 см.

- На хоккей, с горя, не пробовал записаться?

- Ходили и туда, но оказалось, что в 5 лет уже поздновато начинать. В итоге, подумали с родителями и остановились на футболе.

- Ты воспитанник «Локомотива». Почему именно «железнодорожники», а не любимый многими «Спартак»?

- Вообще, я начинал в «Спартаке», так как их футбольная школа была прямо рядом с нашим домом. Год провел в системе, а потом знакомый парнишка, с которым мы занимались, сказал, что в «Локомотив» пришел хороший тренер и надо бы попробовать попасть под его начало. Тем более, что их стадион был в паре остановок метро.

- Хороший тренер — это Александр Харитонов?

- Да, Сан Саныч сразу во мне разглядел футболиста. Хотя на первую тренировку я пришел без экипировки — в каких-то штанах непонятных, обычной майке. Несмотря на это, я прошел просмотр, а мой товарищ, который и подбил на переход, им не подошел. После пары тренировок со вторым составом меня подтянули к основе.

- Позицию на поле тебе тоже Харитонов выбрал?

- Не, за время детско-юношеского футбола я поиграл вообще везде. В 12−13 лет был крайним полузащитником, в 15−16 лет — оттянутым форвардом. А в год выпуска ко мне подошел главный тренер молодежной команды и сказал, что видит во мне центрального защитника. Так что во взрослый футбол я пришел центрбеком.

- В дубле ты отыграл 52 матча, но основной команде не пригодился и уехал на Кипр. Как тебя занесло туда?

- «Локомотив» не был заинтересован в подписании контракта, о чем меня честно предупредили. Агента у меня не было тогда и нет сейчас, так как стараюсь принимать самостоятельные решения в плане карьеры. Так что тогда я приуныл, конечно, но друг семьи предложил вариант с командой «Этникос» из города Ахна. На размышления была неделя. Золотых гор там не светило, но я и не «парился» — важно было играть и набивать шишки, так сказать. Спустя пару дней перезвонил знакомому и сказал: «поехали на Кипр».

- И на Кипре ты задержался на три года. Поедешь туда отдыхать в отпуск или хватило его в твоей жизни?

- Нет, отдыхать точно не поеду. А вот на сборы — с удовольствием.

- Такая хорошая инфраструктура? Идеальные поля, удобные стадионы?

- Есть 3−4 четыре просто топовых стадиона. Остальные — уровня ФНЛ, наверное. Зато поля и тренировочные базы — идеальны. Играй не хочу, как говорится.

- А уровень футбола какой на Кипре?

- Меня много раз спрашивали ребята из молодежной сборной России про это. Я всегда отвечал, что там крепкие и добротные команды. Можно сравнить с клубами Российской премьер-лиги из второй половины турнирной таблицы. Сам подумай, там «Апоэль», «Аполлон» — команды играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Так что легких прогулок не было. Последняя команда могла обыграть первую. Каждая игра — битва.

- В быту как дела обстояли?

- Там все говорили на английском, поэтому пришлось его подтягивать, чтобы общаться с тренерами и одноклубниками. Первые 10 месяцев тяжеловато было, но потом я влился. А вот в магазинах, кофейнях, ресторанах хватало русского языка — на Кипре много соотечественников.

- Футбол — это твоя работа. Как отдыхаешь от работы?

- От футбола никуда не уйдешь, сам понимаешь. Даже в отпуске нужно поддерживать форму. В межсезонье стараюсь неделю-полторы просто не думать о спорте вообще — провожу время с женой и детьми. Выбираюсь на встречи с друзьями. А в принципе, я люблю футбол, так что и отдыхать от него не хочется.

- По поводу друзей: кто из твоего выпуска заиграл на профессиональном уровне, как и ты?

- Да, конечно: Дима Баринов, Рифат Жамалетдинов — в «Локомотиве», Саня Трошечкин — в «Химках», Серега Макаров в «Роторе». Наш выпуск был очень сильным, без преувеличений говорю. Я и сейчас с ребятами поддерживаю отношения — созваниваемся, переписываемся.

- Кем ты себя видишь через 10 лет?

- Часто задаю себе этот вопрос, совещаюсь с женой — Линой. Футбольный век короток, моргнуть не успеешь и карьера закончится. Супруга говорит, что я буду тренером. Мол, это мое. Спрашиваю, а ты выдержишь? Ведь там я буду на тренировках не по 2−3 часа, как сейчас, а по 5−7, ведь нужно будет изучать соперников, готовить для ребят программу. Она улыбается, и говорит, что выдержит. Так что, стану тренером, видимо.

- Когда и как с Линой познакомились, кстати?

- 2 года назад через общую подругу. Я просто просил, есть ли у нее хорошая, порядочная девушка на примете для меня. Потому что был готов к серьезным отношениям, хотел создать семью. Она указала на Лину. Написал ей в соцсети, завязалось общение. А через 10 дней сделал ей предложение. В тот день Россия играла с Хорватией четвертьфинал Чемпионата мира, мы собирались посмотреть матч в ресторане. Меня с утра как током ударило — надо ехать за кольцом. Собрался, купил кольцо, букет огромный и прямо после финального свистка сделал предложение. Хотя я сам все организовал, но от волнения все равно растерялся — не встал на колено, а просто спросил: «будешь моей женой?».

- Этой весной Лина родила двух мальчиков. Как решились на партнерские роды?

- Мы всегда и во всем друг друга поддерживаем. Я по другому не мог просто — должен был находиться рядом с женой. Тем более, что роды прошли не вполне гладко.

- Что такое?

- Дети родились чуть раньше срока. Первые три дня своей жизни наши сыновья провели в реанимационном отделении — психологически было очень тяжело, не передать словами. Спасибо родителям — помогли нам здорово в этот период. Да и мы не скисали, верили, что все будет хорошо.

- Кто выбирал имена Роберту и Герману?

- Мы начали выбирать сразу же, как узнали пол. Хотелось что-то не заезженное, мужественное и обязательно с буквой Р.

- А как Тула на тебя вышла? Не жалеешь, что сюда переехал?

- Насколько я знаю, меня «вели» некоторое время. Потом позвонил Игорь Геннадьевич Черевченко, мы с ним обстоятельно поговорили и я согласился на переход. Не жалею о переезде ни капли: «Арсенал» — это добротная команда, у которой есть четкие цели и задачи. Плюс, Москва совсем рядом, то есть, рядом моя семья. Тула — замечательный город. Который нравится и мне и Лине.

- Если бы не футбол, то кем бы стал Александр Довбня?

- Честно? Нет ответа. Футбол — моя жизнь, моя любовь. Мне трудно представить себя вне игры.

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