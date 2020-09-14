19 сентября в «Типографии» состоится концерт молодой исполнительницы Oksioma.

Её песни - это лёгкая музыка с нежными джазовыми нотками и инди - эстетикой, которая погружает в приятную меланхолию и зажигает одновременно. Не обязательно привязываться к жанру, достаточно услышать и влюбиться.

Автор проекта - Оксана Алёшина, участница тв проекта «Новая звезда», джазового фестиваля И.Бутмана «Акваджаз» в составе группы «Feelin’s».

Сольный альбом «Волна», выпущенный в 2018 году, стал отправной точкой в творчестве певицы. Песни становились неоднократным победителем проекта «МосАртист» и звучали в главных парках столицы.