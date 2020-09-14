Oksioma
19 сентября в «Типографии» состоится концерт молодой исполнительницы Oksioma.
Её песни - это лёгкая музыка с нежными джазовыми нотками и инди - эстетикой, которая погружает в приятную меланхолию и зажигает одновременно. Не обязательно привязываться к жанру, достаточно услышать и влюбиться.
Автор проекта - Оксана Алёшина, участница тв проекта «Новая звезда», джазового фестиваля И.Бутмана «Акваджаз» в составе группы «Feelin’s».
Сольный альбом «Волна», выпущенный в 2018 году, стал отправной точкой в творчестве певицы. Песни становились неоднократным победителем проекта «МосАртист» и звучали в главных парках столицы.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 сентября 2020, суббота
19:00
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00