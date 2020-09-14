афиша
афиша
Регистрация
Oksioma

Oksioma

19 сентября в «Типографии» состоится концерт молодой исполнительницы Oksioma.

Её песни - это лёгкая музыка с нежными джазовыми нотками и инди - эстетикой, которая погружает в приятную меланхолию и зажигает одновременно. Не обязательно привязываться к жанру, достаточно услышать и влюбиться.
 
Автор проекта - Оксана Алёшина, участница тв проекта «Новая звезда», джазового фестиваля И.Бутмана «Акваджаз» в составе группы «Feelin’s».
 

Сольный альбом «Волна», выпущенный в 2018 году, стал отправной точкой в творчестве певицы. Песни становились неоднократным победителем проекта «МосАртист» и звучали в главных парках столицы.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 сентября 2020, суббота
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Фогель
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Грандиозная вечеринка «Пижамка2020»
1 января, понедельник 00:00
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.